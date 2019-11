Vento Sulla Luna è il nuovo singolo di Annalisa feat Rkomi dal 29 novembre

Allerta Meteo - intenso ciclone nel Golfo di Biscaglia : forti piogge e Vento fino a 140km/h sulla Penisola Iberica - poi colpirà l’Italia [MAPPE] : Allerta Meteo – Associato ad una grande depressione, un profondo ciclone si svilupperà nel Golfo di Biscaglia domani, venerdì 22 novembre, e produrrà un’intensa tempesta di vento su parti dell’Europa sudoccidentale, con raffiche molto forti. Una profonda depressione con un intenso nucleo si sposta dall’Atlantico all’Europa sudoccidentale, creando una forte ciclogenesi sul Golfo di Biscaglia. Con la progressione della depressione, il ciclone ...

Nuova ondata di Maltempo sulla Penisola - ancora pioggia - Vento forte e neve a quote basse : Roma - Si sarà appena esaurita la pesante ondata perturbata che ha colpito due terzi d'Italia che una Nuova intensa perturbazione in arrivo dall'Atlantico determinerà un brusco peggioramento giovedì a partire dal Nordovest, zona fino ad ora non interessata dal Maltempo. METEO GIOVEDÌ. Un'intensa perturbazione proveniente dalla Francia determinerà un peggioramento al Nordovest con nubi in rapido aumento su ...

Maltempo Molise : cade un albero sulla strada - interVento dei Vigili del Fuoco : La squadra di Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Campobasso, è intervenuta, nel pomeriggio, nei pressi della galleria Lama Bianca, tra la SP 87 e una strada interpoderale che conduce al campo sportivo di Ferrazzano per un albero caduto sulla sede stradale a causa del forte Maltempo abbattutosi sulla zona. Subito il personale ha provveduto a sezionare il tronco dell’albero per poterlo rimuovere e permettere il ripristino della ...

Piogge - temporali - Vento e mareggiate per le prossime 24-30 ore sulla Sardegna : Permane e si protrae il maltempo sulla Sardegna. A partire dal primo pomeriggio di oggi (sabato 2 novembre 2019) e

Little Britain - in arrivo un eVento speciale sulla Brexit : I fan di Little Britain attendevano questa notizia più di una risoluzione certa sull’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea: anzi, proprio la Brexit sarà l’occasione (più o meno fausta ma sicuramente parecchio assurda) per riunire il duo comico in una delle produzioni più esilaranti della commedia britannica. Gli attori Matt Lucas e David Walliams si ritroveranno dunque in una puntata speciale del loro show che conquistò ...

Emma Marrone news sulla malattia : “Ecco cosa ho fatto subito dopo l’interVento” : Emma Marrone a Vanity Fair racconta la malattia e il post intervento Emma Marrone è tornata. Superati i difficili momenti di qualche settimana fa la cantante pugliese ha ripreso a rilasciare interviste, a postare foto e video su Instagram, a comunicare con i fan. E soprattutto a cantare, in vista dell’uscita del suo prossimo album […] L'articolo Emma Marrone news sulla malattia: “Ecco cosa ho fatto subito dopo ...

Buon Vento Sulla Brexit - a Bruxelles si negozia nel week-end : Improvvisamente è cambiato il clima a Bruxelles nel negoziato sulla Brexit: non che sia tornato a splendere il sole, ma sembra che finalmente si cominci a parlare sul serio di alternative non solo ipotetiche, ma anche effettivamente praticabili ed efficaci al "Backstop" (il dispositivo che garantisce in ogni caso il non ritorno della frontiera fisica terrestre fra le due Irlande). E questo nella prospettiva di un compromesso che emendi l'Accordo ...