Venezia-Trento | Serie A basket | orario d’inizio | come vederla in tv e streaming

Basket - EuroCup 2019-2020 : Venezia vince e conquista la prima storica qualificazione alle Top 16. Sconfitte per Trento e Virtus Bologna : Dopo la sconfitta della Germani Brescia a Lubiana, nella giornata di oggi sono scese in campo le altre tre squadre italiane impegnate nella EuroCup 2019-2020: la Umana Reyer Venezia conquista matematicamente la qualificazione alle Top 16 con il successo a Bursa, Trento perde a Oldenburg una partita molto pesante nell’economia del girone, mentre la Virtus Bologna già qualificata trova la sua seconda sconfitta stagionale ad Andorra. TOFAS ...

Basket - EuroCup 2019-2020 : Venezia a caccia della qualificazione matematica - la Virtus Bologna deve difendere il primato - impegno cruciale per Trento : Sono tre le italiane che scenderanno in campo domani per l’ottava giornata di EuroCup 2019-2020. L’Umana Reyer Venezia è di scena in Turchia a caccia della vittoria che varrebbe l’accesso alle Top 16, la Virtus Bologna già qualificata gioca in Andorra per difendere il primo posto, mentre la Dolomiti Energia Trento fa visita all’Oldenburg in uno scontro importantissimo in ottica qualificazione. Andiamo dunque a presentare più nel ...

Risultati 6ª Giornata Serie A Basket – Bologna non si ferma più! Successi casalinghi per Trento e Venezia : Bologna continua a vincere, Trento e Venezia fanno valere il fattore campo: i Risultati della 6ª Giornata di Serie A di Basket Tre gare scoppiettanti danno il via alla 6ª Giornata della Serie A di Basket. Apre le danze il successo di Trento su Treviso arrivato grazie ai 29 punti del neo acquisto Alessandro Gentile. A proposito di nuovi arrivi, quello super blasonato di Milos Teodosic regala il sesto successo in altrettante partite alla ...

Pagina di modifica eventi Basket - EuroCup 2019-2020 : programma - orari e tv delle squadre italiane. In campo Venezia - Virtus Bologna - Brescia e Trento (22-23 ottobre) : Dopo il caldo week-end di campionato, a partire da domani, martedì 22 ottobre, tornerà l’EuroCup 2019-2020. Nei due giorni centrali della settimana è in programma la quarta giornata che vedrà impegnata tutte e quattro le squadre italiane in match che iniziano a valere doppio nell’ottica del passaggio del turno. Ad aprire la settimana di EuroCup sarà la Virtus Segafredo Bologna che ancora imbattuta giocherà sul campo del Promitheas, ...

Basket - Eurocup 2019-2020 : Trento espugna il campo del Buducnost - Venezia cade in Russia : Una vittoria ed una sconfitta, aspettando il risultato della Virtus Bologna, il bilancio del Basket italiano in questa serata di Eurocup. Primo successo per la Dolomiti Energia Trento, che espugna il campo del Buducnost (68-77), mentre altro ko per la Reyer Venezia, che cede in Russia contro il Lokomotiv Kuban per 77-63. Dopo la sconfitta casalinga con il Galatasaray, Trento si riprende subito, trovando un importante vittoria esterna contro i ...

Basket - EuroCup 2019-2020 - 2a giornata : la Virtus Bologna debutta in casa - trasferte complesse per Venezia e Trento : giornata intensa, quella di domani, per le italiane impegnate nella seconda giornata di EuroCup. Saranno in tre a scendere in campo: cominceranno, nelle loro trasferte, l’Umana Reyer Venezia e la Dolomiti Energia Trento, mentre in serata sarà la volta dell’esordio casalingo della Segafredo Virtus Bologna. Andiamo a scoprire i match in questione. LOKOMOTIV KUBAN KRASNODAR-UMANA REYER Venezia (Girone B – Mercoledì 9 ottobre, ore ...