Venezia | torna l’acqua alta nel giorno della manifestazione dei No Mose | “Quell’opera è

(Di domenica 24 novembre 2019) Sembrava che fosse finita e invece l’acquaad allagare. Un’altra domenica con il fiato sospeso, perché alle 8.45 era stata annunciato un picco di 140 centimetri oltre il medio mare, fenomeno in ripetizione alle 21.40, ma con un culmine di 120 centimetri. Puntualmente la previsione del Centro Maree per il mattino si è verificata, seppure un po’ al ribasso. Il livello ha raggiunto i 129 centimetri alle 9. A quel punto è stata decisa la chiusura del ponte votivo per la BasilicaSalute. Il livello è rimasto fermo per quasi un’ora, toccando quota 130 alle 9.25. La marea non si decideva a rifluire in Adriatico. Finalmente, alle 9,50 è scesa a 127 centimetri e l’allarme ha cominciato lentamente a rientrare, alla velocità di un centimetro ogni deci minuti. A queste quote camminare pernon è facile, visto che il 60 per cento...

