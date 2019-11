Venezia | nuovo picco di acqua alta | chiuso il ponte votivo allestito per la festa della

A Venezia è arrivato un nuovo picco di acqua alta : Intorno alle 13 la marea ha raggiunto i 150 centimetri, ma nelle prossime ore dovrebbe progressivamente abbassarsi

Allerta meteo : a Venezia nuovo picco - a Firenze sale l'Arno. DIRETTA : Nella città lagunare previsto oggi un nuovo picco dell'acqua alta a 160 centimetri. Danni stimati oltre il miliardo di euro. Mutui sospesi per un anno. Maltempo da Nord a Sud: preoccupa l'Arno, alberi caduti a Roma, emergenza in Alto Adige. TUTTI GLI AGGIORNAMENTI

Maltempo - Italia sotto attacco : a Venezia nuovo picco di acqua alta - 11 regioni in allerta : Italia flagellata dal Maltempo: da Nord a Sud si prospetta una domenica di disagi, con temporali, forti raffiche di vento e nubifragi. Ben 11 regioni sono in allerta, secondo l'ultimo bollettino della Protezione civile: a Venezia alle 13 è atteso un nuovo picco di acqua alta che potrebbe raggiungere i 160 centimetri, a Firenze l'Arno è salito di 2 metri ed è sorvegliato speciale. Allagamenti e mareggiate anche a Ravenna, neve sulle Alpi alberi ...

Venezia col fiato sospeso. Atteso un nuovo picco di marea : Venezia trattiene il fiato. Dopo una decina di giorni di alta marea con il disastroso picco di 187 centimetri raggiunto martedì notte, si teme un'altra "apocalisse". Così la definiscono molti Veneziani alle prese con la conta dei danni. Da parte sua, il sindaco Luigi Brugnaro, da oggi Commissario delegato per l'emergenza, non nasconde le difficoltà di questa città unica, magica, ma anche molto difficile, in balia di acqua e vento. ...

Venezia - nessuna tregua : previsto nuovo picco acqua alta. DIRETTA : Il picco in Laguna atteso a mezzogiorno è stato di 105 centimetri, ma le previsioni per domani restano allarmanti (160). Piove su tutta Italia, sulle coste toscane e laziali allagamenti di strade e auto in panne. A Roma, previsto un nubifragio nelle prossime ore