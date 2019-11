Vanity Fair Stories | il meglio della seconda giornata

Fonte : vanityfair

(Di domenica 24 novembre 2019) Antonello Venditti in «Dimmelo tu cos'è»Francesco De Gregori in «La lineavita»Claudia Gerini in «Lo famo strano»Tommaso Paradiso in «Il paradiso non può attendere»Ilaria Cucchi in «La verità rende liberi»Marco D'Amore e Nicola Maccanico in «Ciro Vive»Claudio Marchisio in «La partita più difficile»Marco Giallini in «Marco Giallini»Ambra Angiolini in «La mie scelte disordinarie»Luca Zingaretti in «Chiacchiere a muso duro»Edoardo Leo in «Ti racconto una storia»Alessandro Roja in «Volevo solo fare l'attore»Paola Iezzi in «Piccole Grandi Donne»Nina Rima in «Piccole Grandi Donne»Valentina Vignali in «Piccole Grandi Donne»Marta Losito in «Piccole Grandi Donne»Paola Iezzi, Marta Losito, Nina Rima e Valentina Vignali in «Piccole Grandi donne»Milena Canonero in «Trama e trame»Pilar Fogliati e Margherita Comello in «Il fattore extra»Massimo Gramellini e Alessio Boni in «Ora che sei al ...

stupidaallegria : RT @bastisolotu: Non so se sia vero ma ho letto che in teoria Emma stasera si potrà seguire sulla pagina Facebook di Vanity Fair! ?? - VanityFairIt : Sul palco del Vanity Fair Stories, la modella ci ha detto: «È come se dovessi sempre cominciare da capo la mia batt… - VanityFairIt : Il Dottor Divago è #MarcoGiallini ed è uno che 'non sa stare senza': senza la Roma, senza le sigarette, senza divag… -