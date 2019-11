Usa 2020,Bloomberg:correrò contro Trump

L'ex sindaco di New York, il miliardario Michael, scioglie ogni indugio e fa sapere ufficialmente che ha deciso di candidarsi per la Casa Bianca con i Democratici. "per la presidenza per sconfiggere Donalde ricostruire l'America", ha annunciatosul sito della sua campagna elettorale."Non possiamo permetterci altri quattro anni di azioni sconsiderate e non etiche del presidente", ha attaccato. E ancora:"rappresenta una minaccia esistenziale" per il nostro Paese.(Di domenica 24 novembre 2019)