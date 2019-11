Usa 2020 Bloomberg corre per la Casa Bianca | “Trump è minaccia esistenziale per il Paese”

Usa 2020 - Bloomberg : correrò contro Trump : 17.39 L'ex sindaco di New York, il miliardario Michael Bloomberg, scioglie ogni indugio e fa sapere ufficialmente che ha deciso di candidarsi per la Casa Bianca con i Democratici. "correrò per la presidenza per sconfiggere Donald Trump e ricostruire l'America", ha annunciato Bloomberg sul sito della sua campagna elettorale."Non possiamo permetterci altri quattro anni di azioni sconsiderate e non etiche del presidente Trump", ha attaccato. E ...

Bonus casa - ultima chiamata per Usare gli sconti nel 2020 : Per poter sfruttare già dall'anno prossimo la detrazione per i lavori in casa, le spese vanno saldate entro il 31 dicembre

Basket femminile - Serie A 2019-2020 : 7^ giornata. La capolista RagUsa ospita Vigarano. Venezia - San Martino di Lupari e Schio attese da partite agevoli : Torna, dopo aver lasciato spazio, per una settimana, alle qualificazioni a Euro 2021, la Serie A di Basket femminile. In programma la 7a giornata che si svolgerà tra sabato 23 e domenica 24. Due gli anticipi previsti. Apre, alle 19.00, la sfida tra la Reyer Venezia, la quale, insieme a Schio e San Martino di Lupari, fa parte del terzetto che occupa il secondo posto in classifica, e l’ O.ME.P.S. Givova Battipaglia, attuale fanalino di ...

Basket femminile - Serie A 2019-2020 : 7^ giornata. La capolista RagUsa ospita Vigarano. Venezia - San Martino di Lupari e Schio attese da partite agevoli : Torna, dopo aver lasciato spazio, per una settimana, alle qualificazioni a Euro 2021, la Serie A di Basket femminile. In programma la 7a giornata che si svolgerà tra sabato 23 e domenica 24. Due gli anticipi previsti. Apre, alle 19.00, la sfida tra la Reyer Venezia, la quale, insieme a Schio e San Martino di Lupari, fa parte del terzetto che occupa il secondo posto in classifica, e l’ O.ME.P.S. Givova Battipaglia, attuale fanalino di coda ...

Basket femminile - Serie A 2019-2020 : la capolista RagUsa ospita Vigarano nella 7a giornata. Venezia - San Martino di Lupari e Schio attese da partite - sulla carta - agevoli : Torna, dopo aver lasciato spazio, per una settimana, alle qualificazioni a Euro 2021, la Serie A di Basket femminile. In programma la 7a giornata che si svolgerà tra sabato 23 e domenica 24. Due gli anticipi previsti. Apre, alle 19.00, la sfida tra la Reyer Venezia, la quale, insieme a Schio e San Martino di Lupari, fa parte del terzetto che occupa il secondo posto in classifica, e l’ O.ME.P.S. Givova Battipaglia, attuale fanalino di coda ...

Sci freestyle - Coppa del Mondo Slopestyle 2019-2020 : cancellata la tappa di Stubai a caUsa delle avverse condizioni meteo : In questo fine settimana sarebbe dovuta andare in scena la prima tappa della Coppa del Mondo di freestyle dedicata allo Slopestyle a Stubai. Gli organizzatori, però, hanno deciso di cancellare l’evento a causa delle avverse condizioni meteo. “Dopo un’attenta valutazione – si legge sul sito della Fis – il comitato organizzatore di Stubai e la Federazione austriaca di sci hanno preso la decisione di annullare ...

Usa 2020 - candidati dem per impeachment : 9.57 Quinto dibattito ad Atlanta,in Georgia, tra i candidati democratici per la corsa alla Casa Bianca. L'incontro si è aperto con una domanda sull'impeachment, nel giorno della testimonianza di Gordon Sondland, l'ambasciatore Usa in Ue che ha confermato le pressioni di Trump su Kiev affinché venisse aperta una indagine su Biden. I dem sono apparsi uniti sull'impeachment ma divisi sui nodi tasse e copertura sanitaria universale. "Trump non ...

Google Assistant verso una migliore gestione delle news audio : rilascio negli Usa - nel 2020 in Italia : Per annunciare Your news Update di Assistant, Google attraverso il suo blog ha definito vertiginosa l'espansione di podcast e audio digitale L'articolo Google Assistant verso una migliore gestione delle news audio: rilascio negli USA, nel 2020 in Italia proviene da TuttoAndroid.

Fabio Quartararo MotoGP - Test Valencia 2019 : “Giornata positiva - non vedo l’ora di Usare il motore 2020” : Fabio Quartararo ha ricominciato da dove ci aveva lasciato nelle ultime qualifiche della stagione 2019, ovvero dalla vetta della classifica. Nella prima giornata dei Test collettivi di MotoGP in programma a Valencia, il francese della Yamaha Petronas ha firmato il miglior tempo precedendo Maverick Vinales e Franco Morbidelli a Testimonianza dell’ottima prestazione collettiva odierna da parte della casa di Iwata. Quartararo, reduce da una ...

Torna la Maratona di RagUsa 2020 : Domenica 26 gennaio 2020 Torna la Maratona di Ragusa grande attesa tra gli appassionati per la 17esima edizione

Verso Usa2020. Barack Obama ai dem : "Attenti a non spostarci troppo a sinistra" : Attenti a non spostare i democratici troppo a sinistra. Questo il consiglio che Barack Obama ha rivolto ai candidati dem alla Casa Bianca in vista della campagna per le presidenziali 2020. Questo perché gli Stati Uniti “sono ancora un Paese meno rivoluzionario di quanto sia interessato a migliorare le proprie condizioni”.Nell’intervento alla Democracy Alliance, potente network di finanziatori liberal del partito, ...

Spazio : HayabUsa torna a casa - rientro alla fine del 2020 : Hayabusa 2 torna a casa. L’arrivo è atteso entro la fine del 2020 nel deserto australiano con un carico speciale: si tratta – ricorda Global Science – del primo campione del sottosuolo di un asteroide, raccolto nel corso di due touchdown avvenuti rispettivamente a febbraio e a luglio di quest’anno. La notizia è stata comunicata con un tweet dall’Agenzia spaziale giapponese Jaxa. Nel corso della sua missione Hayabusa 2 ha inviato ...

Scherma - Coppa del Mondo 2019-2020 : Löwe von Bonn - trionfo Usa nel fioretto a squadre. Italia quarta - bene per il pass olimpico : Il Mondo schermistico avanza a grandi passi e non è certo una novità. Il copione rimane lo stesso al termine della prima tappa della Coppa del Mondo 2019-2020: le Nazioni competitive aumentano a dismisura e Hong Kong, per fare un esempio, ormai va inserita fra queste. L’Italia del fioretto maschile risponde in ogni caso presente, con due podi a livello individuale (Cassarà e Foconi sabato) e un quarto posto a squadre (oggi) che consente ...

Scherma - Coppa del Mondo 2019-2020 : Löwe von Bonn - trionfo Usa nel fioretto a squadre. Italia quarta : Il Mondo schermistico avanza a grandi passi e non è certo una novità. Il copione rimane lo stesso al termine della prima tappa di Coppa del Mondo stagione 2019-2020: le Nazioni competitive aumentano a dismisura e Hong Kong, per fare un esempio, ormai va inserita fra queste. L’Italia del fioretto maschile risponde in ogni caso presente, con due podi a livello individuale (Cassarà e Foconi sabato) e un quarto posto a squadre (oggi) che ...