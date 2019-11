Ultime Notizie Roma del 24-11-2019 ore 16 | 10

Ultime Notizie Roma del 24-11-2019 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento informazione Ben ritrovati l’ascolto della redazione Gabriella Luigi in studio mi ritiro naufragio davanti a Lampedusa causa del mare in tempesta un barcone si è ribaltato 149 migranti sono stati tratti in salvo dalle motovedette della Guardia Costiera tra loro 13 donne e 3 bambini ma 20 persone mancherebbero all’appello sono proseguite per tutta la notte le ricerche la barca non aveva ...

Ultime Notizie Roma del 24-11-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale l’appuntamento informazione Buongiorno della redazione Gabriella luce in studio sono proseguite per tutta la notte le ricerche in mare in seguito al naufragio avvenuto ieri davanti alle coste di Lampedusa e 149 migranti tratti in salvo dalle motovedette della Guardia Costiera tra i quali 13 donne e 3 bambini hanno riferito che sul balcone vi erano altre 20 persone che risultano disperse la barca che non aveva ...

Ultime Notizie Roma del 24-11-2019 ore 08 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione appuntamento con informazione Gabriella Luigi in studio ondata di maltempo sul nord Italia prosegue l’allerta rossa sulla Liguria in Valpolcevera Genova Sottopassi allagati cantine negozi decine le persone sfollate ieri 600 quelle isolate a causa dell’allerta prolungata per tutta la giornata di oggi nel centro Ponente della Regione sospesi i lavori al cantiere del nuovo ...

Ultime NOTIZIE/ Ultim'ora oggi - Colombia : attentato contro Polizia - 24 novembre - : ULTIME NOTIZIE e Ultim'ora di oggi, domenica 24 novembre 2019: attacco contro la Polizia in Colombia. Allerta meteo rossa in Liguria, Genova in ginocchio.

Infortunio Barella/ Ultime Notizie Inter - guai al ginocchio : portato fuori dal campo : Infortunio Barella in Torino-Inter, tegola per Antonio Conte: 'il ginocchio ha fatto tac', le parole del calciatore. Le Ultime notizie.

Ultime Notizie Roma del 23-11-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale una buona della redazione l’informazione Gabriella Luigi in studio vertice tra il capo politico del MoVimento 5 Stelle Luigi Di Maio ed il co-fondatore del Movimento Beppe Grillo dopo le tensioni sulla presentazione delle liste alle elezioni regionali in Emilia Romagna e Calabria da gennaio la proposta di un nuovo contratto di governo spiegano dicendo Sì d’accordo su tutto il capo politico non va ...

Ultime Notizie Roma del 23-11-2019 ore 19 : 10 : Romadailynews radiogiornale con informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno parliamo dell’ ex Ilva in apertura incontro ieri con il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte da altri membri del governo per discutere possibili solo per gli impianti ex Ilva incontro costruttivo secondo le parti Le discussioni continueranno con l’obiettivo di raggiungere al più presto un accordo per una produzione sostenibile di ...

Ultime Notizie Roma del 23-11-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione sabato 23 novembre in studio Giuliano Ferrigno politiker apertura vertice tra i leader dei 5 Stelle Luigi Di Maio è il fondatore del Movimento Beppe Grillo dopo le tensioni sulla presentazione pentastellati alle regionali in Emilia Romagna e Calabria da gennaio la proposta di un nuovo contratto di governo spiegano dicendo Sì d’accordo su tutto brindando la Dania attacchi il garante ...

Ultime Notizie Roma del 23-11-2019 ore 17 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno l’incontro ieri con il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte da altri membri del governo per discutere possibili soluzioni per gli impianti ex Ilva costruttivo secondo le parti Le discussioni continueranno con l’obiettivo di raggiungere al più presto un accordo per una produzione sostenibile di acciaio a ...

Ultime Notizie Roma del 23-11-2019 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno politica in apertura perché c’è tra il capo politico del MoVimento 5 Stelle Luigi Di Maio il fondatore del Movimento Beppe Grillo dopo le tensioni sulla presentazione dei 5 Stelle alle regionali in Emilia Romagna in Calabria nuovo contratto di governo spiegano dicendo Sì d’accordo su tutto andando là dagli attacchi il garante dice che il capo ...

Ultime Notizie Roma del 23-11-2019 ore 15 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio la redazione in studio Roberta Frascarelli in campo da soli in Emilia Romagna e Calabria nel caos del 5 Stelle Luigi Di Maio prova a tenere la barra dritta e si appella a quel momento sembra il suo alleato più forte il voto di Rousseau il capo politico Rivolta La narrazione degli studenti secondo gli iscritti hanno sconfessato la sua linea applaudendo alla democrazia interna del movimento e cogliendo ...

Ultime Notizie Roma del 23-11-2019 ore 14 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio alla redazione in studio Roberta Frascarelli in campo da soli in Emilia Romagna calabriano è causa del 5 Stelle Luigi Di Maio prova a tenere la barra dritta e si appella a quello che al momento sembra il suo alleato più forte il voto di Rousseau il capo politico è rivolta la narrazione degli studenti secondo gli iscritti hanno sconfessato la sua linea applaudendo alla democrazia interna del movimento ...

Ultime Notizie Roma del 23-11-2019 ore 13 : 10 : Romadailynews radiogiornale dalla redazione in studio Roberta Frascarelli l’acqua alta a Venezia si è fermata stamane alle 8:20 e 107 centimetri sul Medio mare rispetto ai 110 cm provvidenziale un vento da essere che ha bloccato la spinta dello scirocco che però successivamente è tornato ad essere prevalente in centro maree del comune di Venezia pertanto confermarle previsioni massime con un acqua alta 610 cm indicata per le 23 di oggi e ...

Ultime Notizie Roma del 23-11-2019 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli l’acqua alta a Venezia si è fermata stamane alle 8:20 ho 107 centimetri sul Medio mare rispetto ai 110 cm per provvidenziale un vento detto che ha bloccato la spinta dello scirocco che però tutto attivamente è tornato ad essere prevalente il centro maree del comune di Venezia pertanto confermare le previsioni per le prossime massime con un acqua alta 610 cm ...