Tu si que vales | il concorrente imbarazza Gerry Scotti | Così mi ha aiutato con le

Sabrina Ferilli a Tu si que vales sconvolge Maria De Filippi : "Non ho le mutande - sono ca*** vostri" : Una puntata decisamente sopra le righe, quella di Tu si que vales in onda su Canale 5 sabato 23 novembre. Le più scoppiettanti? Maria De Filippi e Sabrina Ferilli, legate anche da una lunga amicizia che rende spesso i loro discorsi televisivi molto meno posati e filtrati. Non a caso, quando in studi

“È un gioco di me***”. Sabrina Ferilli su tutte le furie a Tu sì que vales : cosa è successo : “Ma che gioco di m***”. Parole non nostre, ma della presidentessa di giuria di Tu sì que vales. Durante la puntata trasmessa sabato 23 novembre, c’è da dirlo, qualcosa ha davvero funzionato bene: il momento horror. La protagonista, anche stavolta, è stata Sabrina Ferilli. La sua sedia, infatti, ha cominciato a oscillare senza che lei la toccasse. Poi ha cominciato a sentire delle voci che chiamavano il suo nome. Il pensiero è andato subito alle ...

Tu Si que vales : Giordana Angi ospite canta “Stringimi Più Forte” (VIDEO) : Tù Sì Que Vales: Giordana Angi di Amici ospite della puntata del 23 novembre, canta “Stringimi Più Forte” (VIDEO) Visti gli ascolti altissimi, Tu Si que Vales è uno dei programmi televisivi migliori per promuovere nuovi lavori, soprattutto se sei un cantante che viene dalla cosiddetta scuderia di Maria De Filippi. Nella puntata di ieri, sabato 23 novembre, di Tu Si Que Vales Giordana Angi, seconda classificata di Amici 18, ha cantato ...

“Sei un grande esempio”. Tu sì quel vales - Maria e Gerry si emozionano dopo la storia di Gabriele : Una storia pazzesca quella raccontata durante l’ultima puntata di Tu sì que vales. Tra i tanti talentosi c’è Gabriele Andriulli. Il culturista è seduto su una sedia a rotelle da otto anni. Ha spiegato di essere “l’unico culturista su carrozzina in Italia”, mentre nel mondo sarebbero una trentina. La sua vita è cambiata a seguito di un incidente che ha causato una lesione midollare: “Sono volato fuori dall’auto”: con queste parole Gabriele ...

Tu sì que vales - un concorrente omaggia Gerry Scotti e la hit Smile : "Mi ha aiutato a sciogliermi con le donne!" (Video) : Salto improvviso a ritroso nel tempo per Gerry Scotti, e non solo per lui, durante la sesta puntata di Tu sì que vales.Un concorrente che abbiamo visto esibirsi questa sera, Gino Simeone, infatti, ha voluto rendere omaggio a colui che l'ha aiutato a sciogliersi con le donne, ossia proprio Gerry Scotti (!):prosegui la letturaTu sì que vales, un concorrente omaggia Gerry Scotti e la hit Smile: "Mi ha aiutato a sciogliermi con le donne!" (Video) ...

Tú sí que vales - Maria De Filippi a Sabrina Ferilli : “Hai le mutande?” : Maria De Filippi e Sabrina Ferilli, colleghe e amiche: duo meraviglioso a Tú sí que vales Puntata frizzantissima quella di stasera di Tú sí que vales con una Maria De Filippi e una Sabrina Ferilli più in forma che mai. Come ben sapete, la conduttrice di Canale 5 e l’attrice sono amiche da moltissimo tempo […] L'articolo Tú sí que vales, Maria De Filippi a Sabrina Ferilli: “Hai le mutande?” proviene da Gossip e Tv.

Sabrina Ferilli superstar di Tu sì que vales : la sfida è riconfermarla per le prossime edizioni : L'avevamo già sottolineato con lungimiranza in occasione della prima puntata di questa sesta edizione di Tu sì que vales ma le buone impressioni, così come le cattive impressioni, che si possono raccogliere al momento in una recensione a caldo necessitano, come sempre, di una conferma con la messa in onda delle puntate successive.Nel caso di Tu sì que vales, possiamo riconfermare quanto scritto circa un mese e mezzo fa: Sabrina Ferilli è la ...

Rudy Zerbi - battuta a Tu sì que vales : “Quando non è sul palo…” : Rudy Zerbi, battuta a una concorrente: “Quando non è sul palo si dà da fare” Durante un’ esibizione a Tu sì que vales, Rudy Zerbi non si è lasciato sfuggire l’occasione, e ne ha approfittato per fare una battuta che ha divertito tutto lo studio. Nello specifico dopo l’esibizione di un’artista con delle acrobazie al palo con una bellissima scenografia dietro, tutti i giudici si sono congratulati con la ragazza ...

Tu sì que vales - Maria De Filippi choc : “Ce le hai le mutande?!” : Maria De Filippi, domanda choc a Sabrina Ferilli: “Ma ce le hai le mutande?!” Il sabato è votato alla visione di Tu sì que vales, il programma leader di Canale 5 in grado di superare il 30% di share. In questa puntata Rudy Zerbi ha avuto modo di ricevere delle simpatiche botte da Tip & Tap per poi finire ad assistere a una bella esibizione di una ballerina con uno schermo interattivo che l’ha spinto a fare una battuta ...

#Tusiquevales 6 – Sesta puntata del 23 novembre 2019 – Con Belen Rodriguez - Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni su Canale 5. : Questa sera, alle 21:15, tornerà Tu si que vales con la quinta puntata della sua Sesta edizione. Il grande talent show di Canale 5 è pronto ad intrattenere la platea del sabato sera per nove appuntamenti con la sua consueta schiera di artisti, talenti e personaggi più o meno bizzarri, provenienti dall’Italia e dal mondo. Alla conduzione, il terzetto composto da Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. La quarta puntata ha ...

Tu Si que vales 2019 dove vedere le puntate in tv - streaming e replica : TU SI QUE Vales 2019 dove vedere. Torna su Canale 5 il sabato sera dal 19 ottobre il talent show con una nuova edizione. Ecco di seguito dove vedere le puntate di in tv, streaming e replica. SCOPRI GLI ALTRI PROGRAMMI IN TV Tu Si Que Vales 2019 dove vedere le puntate in tv e replica Il programma Tu Si Que Vales 2018 andrà in onda il sabato in prima serata su Italia 1 alle ore 21:30 circa. La diretta sarà disponibile anche ...

Tu sì que vales : le anticipazioni della sesta puntata : Tu sì que vales è il talent show in onda su Canale 5, ogni sabato in prima serata, condotto da Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara, con la partecipazione di Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammucari e Rudy Zerbi, nel ruolo di giudici, e di Sabrina Ferilli.Tu sì que vales: le anticipazioni della sesta puntataprosegui la letturaTu sì que vales: le anticipazioni della sesta puntata pubblicato su TVBlog.it 23 novembre 2019 ...

Tu si que vales - il “giallo” di Sabrina Ferilli : “Ogni tanto sparisce dallo studio e viene sostituita da Belen” : “Ogni tanto sparisce dallo studio e viene sostituita da Belen“. Da qualche giorno i social si sono scatenati su quello che è già stato definito come il “giallo” di Tu si que vales che ha per protagonista Sabrina Ferilli. L’attrice romana è infatti una dei giudici popolari e sta facendo preoccupare i fan per alcune sue sparizioni misteriose notate dal pubblico nel corso dell’ultima puntata del programma di ...

“Ma che sta facendo?”. Mistero a Tu sì que vales : Sabrina Ferilli “lo fa” più volte e il pubblico non capisce cosa stia succedendo. Avete notato? : Un alone di Mistero ha lasciato il pubblico perplesso durante l’ultima puntata di Tu sì que vales, quella andata in onda sabato 16 novembre 2019. Ma cosa è successo? Il pubblico ha notato che Sabrina Ferilli, l’amata attrice italiana che ha vestito i panni di giudice popolare, durante la puntata, spariva in continuazione. Sabrina Ferilli che ha giudicato i concorrenti insieme a Maria de Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammuccari e Rudy Zerbi, ha più ...