Tre goal e tre punti | la Roma batte il Brescia

Fonte : romadailynews

(Di domenica 24 novembre 2019)– Dopo due settimane di sosta dovute agli impegni della Nazionale, latorna in campo ospitando ilall’Olimpico. Partita fondamentale per entrambe le squadre: i padroni di casa cercano treper aggredire la zona Champions dopo la sconfitta dell’Atalanta, le rondinelle ultime in classifica necessitano del bottino pieno per spostare gli equilibri della zona rossa. Fonseca recupera Pellegrini ma perde Pastore, Grosso rinuncia a Balotelli. Laspinge ma non trova lo spazio giusto I giallorossi partono subito forte alla ricerca deldel vantaggio, occupando stabilmente la metà campo avversaria, ma faticano a creare occasioni degne di nota. Ci provano dalla distanza Kolarov e Florenzi, ma i loro tiri finiscono abbondantemente alti, mentre per gli ospiti è Donnarumma ad avere una buona possibilità da dentro l’area, ma l’attaccante ...

GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Cristiano Ronaldo conferma la versione di Sarri: 'Non sto bene da tre settimane, nessuna polemica' - AretimSports : Se vogliamo trovare il pelo sull'uovo, tre goal da calcio d'angolo e zero su azione manovrata contro una squadra ch… - ftg_soccer : GOAL! Monza in Italy Serie C: Girone A Monza 2-0 Alessandria GOAL! Tre Penne in San Marino Campionato Cosmos 0-4 Tre Penne -