Traffico Roma del 24-11-2019 ore 12 | 30

Traffico Roma del 24-11-2019 ore 11 : 30 : DOPO LE PIOGGE DI STANOTTE E AVVENUTE NELLE PRECEDENTI ORE CHE HANNO PROVOCATO DIVERSI ALLAGAMENTI STA MIGLIORANDO LA SITUAZIONE SEBBENE SIA ANCORA CHIUSO PONTE PIETRO NENNI: PONTE CHE DALLA ZONA PRATI PORTA SUL LUNGOTEVERE IN DIREZIONE DI PIAZZA DELLA MARINA E DELLA ZONA FLAMINIO. MIGLIORATA PERÒ LA CIRCOLAZIONE IN DIVERSE STRADE, IN PRECEDENZA ALLAGATE, COME VIA DELLA MAGLIANA E LA VIA PORTUENSE IN VIALE DELLO STADIO OLIMPICO DISAGI PER UN ...

Traffico Roma del 24-11-2019 ore 10 : 30 : CHIUSO PER ALLAGAMENTI PONTE PIETRO NENNI, SI TRATTA DEL PONTE CHE DALLA ZONA PRATI PORTA SUL LUNGOTEVERE IN DIREZIONE DI PIAZZA DELLA MARINA E DELLA ZONA FLAMINIO. ALLAGAMENTI IN VIA DELLA MAGLIANA RALLENTANO IL Traffico TRA VIA DI GENEROSA E VIA DELLE VIGNE. ALLAGATA LA PORTUENSE ALL’ALTEZZA DEL BIVIO PER VIA ISACCO NEWTON, ALLAGAMENTI SULLA TUSCOLANA NEI PRESSI DI VIA DI TOR VERGATA. SULLA CASSIA DISAGI PER UN INCIDENTE IN ZONA LA ...

Traffico Roma del 24-11-2019 ore 09 : 30 : PIOGGIA E ALLAGAMENTI IN QUESTE ORE COMPLICANO GLI SPOSTAMENTI, STRADE POCO PRATICABILI E INCIDENTI. ALLAGAMENTI IN VIA DELLA MAGLIANA TRA IL TRULLO, LA MURATELLA E IL RACCORDO. ALLAGATA LA PORTUENSE ALL’ALTEZZA DEL BIVIO PER VIA ISACCO NEWTON ARRIVANDO DA CASETTA MATTEI. INCIDENTE SULLA TUSCOLANA NEI PRESSI DI VIA DI TOR VERGATA, MODERARE LA VELOCITÀ SULLA CARREGGIATA LATERALE DELLA COLOMBO INCIDENTE PRIMA DI PIAZZALE DELL’AGRICOLTURA, ...

Traffico Roma del 24-11-2019 ore 08 : 30 : PIOGGIA E ALLAGAMENTI IN QUESTE ORE COMPLICANO GLI SPOSTAMENTI, STRADE POCO PRATICABILI E INCIDENTI. A CHI È DIRETTO A FIUMICINO, RISOLTO L’INCIDENTE PRIMA DEL BIVIO PER CIVITAVECCHIA. ORA CI SONO BREVI CODE. CI RIFERIAMO NATURALMENTE AL TRATTO AUTOSTRADALE VICINO L’AURELIA ALLAGAMENTI IN VIA DELLA MAGLIANELLA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO. ALLAGAMENTI IN VIA DELLA MAGLIANA TRA IL TRULLO, LA MURATELLA E IL RACCORDO. ALLAGATA LA PORTUENSE ...

Traffico Roma del 24-11-2019 ore 07 : 30 : PIOGGIA E ALLAGAMENTI IN QUESTO MOMENTO STANNO COMPLICANDO GLI SPOSTAMENTI. A CHI È DIRETTO A FIUMICINO, C’È UN INCIDENTE PRIMA DEL BIVIO PER CIVITAVECCHIA. AL MOMENTO BLOCCATO IL Traffico PER CIRCA 2 KM, ARRIVANDO QUINDI DA Roma AL LAURENTINO IN VIA DEGLI ARTIFICIERI, A CAUSA DI UN INCIDENTE, RALLENTAMENTI. PER UN INCIDENTE POSSIBILI DISAGI IN PIAZZA DI SANTA CROCE IN GERUSALEMME. VICINO MONTESPACCATO CHIUSA PER ALLAGAMENTI VIA DELLA ...

Traffico Roma del 23-11-2019 ore 19 : 30 : SULLA TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI E CODE A CAUSA DELLA CHIUSURA PER LAVORI DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII , TRA CORSO DI FRANCIA E LA GALLERIA VERSO LA TRIONFALE, RALLENTATO IL Traffico ANCHE VERSO SAN GIOVANNI TRA VIALE DELLO SCALO DI SAN LORENZO E VIALE CASTRENSE SI RALLENTA PER Traffico E LAVORI ANCHE SULLA VIA SALARIA TRA L’AEROPORTO DELL’URBE E A TANGENZIALE EST NELLE DUE DIREZIONI SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI DA ...

Traffico Roma del 23-11-2019 ore 18 : 30 : A NORD DELLA CAPITALE SULLA VIA SALARIA IL Traffico INTENSO E I LAVORI STANNO PROVOCANDO RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE TRA L’AEROPORTO DELL’URBE E A TANGENZIALE EST NELLE DUE DIREZIONI SULLA TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI E CODE A CAUSA DELLA CHIUSURA PER LAVORI DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII , TRA CORSO DI FRANCIA E LA GALLERIA VERSO LA TRIONFALE, RALLENTATO IL Traffico ANCHE VERSO SAN GIOVANNI TRA VIALE DELLO SCALO DI SAN LORENZO E VIALE ...

Traffico Roma del 23-11-2019 ore 17 : 30 : SULLA VIA SALARIA IL Traffico INTENSO E I LAVORI STANNO PROVOCANDO RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE TRA L’AEROPORTO DELL’URBE E A TANGENZIALE EST NELLE DUE DIREZIONI E SULLA TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI E CODE A CAUSA DELLA CHIUSURA PER LAVORI DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII , TRA CORSO DI FRANCIA E LA GALLERIA VERSO LA TRIONFALE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 CODE DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST POSSIBILI DISAGI AL Traffico PER ...

Traffico Roma del 23-11-2019 ore 17 : 00 : A NORD DELLA CAPITALE PER INCIDENTE CODE SULLA FLAMINIA TRA VIA DEI DUE PONTI E IL RACCORDO ANULARE IN USCITA DALLA CAPITALE INCIDENTE CON CODE ANCHE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO Roma CENTRO E SULLA TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI E CODE A CAUSA DELLA CHIUSURA PER LAVORI DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII , TRA CORSO DI FRANCIA E LA GALLERIA VERSO LA TRIONFALE IN CENTRO E’ IN CORSO UNA MANIFESTAZIONE ...

Traffico Roma del 23-11-2019 ore 16 : 30 : A NORD DELLA CAPITALE PER INCIDENTE CODE SULLA FLAMINIA TRA VIA DEI DUE PONTI E IL RACCORDO ANULARE IN USCITA DALLA CAPITALE INCIDENTE CON CODE ANCHE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO Roma CENTRO E SULLA TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI E CODE A CAUSA DELLA CHIUSURA PER LAVORI DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII , TRA CORSO DI FRANCIA E LA GALLERIA VERSO LA TRIONFALE IN CENTRO E’ IN CORSO UNA MANIFESTAZIONE ...

Traffico Roma del 23-11-2019 ore 15 : 30 : A NORD DELLA CAPITALE PER INCIDENTE CODE SULLA FLAMINIA TRA VIA DEI DUE PONTI E IL RACCORDO ANULARE IN USCITA DALLA CAPITALE INCIDENTE CON CODE ANCHE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO Roma CENTRO E SULLA TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI E CODE A CAUSA DELLA CHIUSURA PER LAVORI DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII , TRA CORSO DI FRANCIA E LA GALLERIA VERSO LA TRIONFALE IN CENTRO E’ IN CORSO UNA MANIFESTAZIONE ...

Traffico Roma del 23-11-2019 ore 14 : 30 : SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 CODE PER INCIDENTE CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO Roma CENTRO E SULLA TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI E CODE A CAUSA DELLA CHIUSURA PER LAVORI DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII , TRA CORSO DI FRANCIA E LA GALLERIA VERSO LA TRIONFALE RALLENTAMENTI PER Traffico E LAVORI SULLA SALARIA ALTEZZA AEROPORTO DELL’URBE NELLE DUE DIREZIONI A PARTIRE DALLE 14 E FINO ALLE 20 POSSIBILI DIFFICOLTÀ’ DI ...

Traffico Roma del 23-11-2019 ore 13 : 30 : SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 CODE PER INCIDENTE CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO Roma CENTRO E SULLA TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI E CODE A CAUSA DELLA CHIUSURA PER LAVORI DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII , TRA CORSO DI FRANCIA E LA GALLERIA VERSO LA TRIONFALE RALLENTAMENTI PER Traffico E LAVORI SULLA SALARIA ALTEZZA AEROPORTO DELL’URBE NELLE DUE DIREZIONI A PARTIRE DALLE 14 E FINO ALLE 20 POSSIBILI DIFFICOLTÀ’ DI ...

Traffico Roma del 23-11-2019 ore 12 : 30 : ANCORA CHIUSO PER UN PRECEDENTE INCIDENTE SULLA TANGENZIALE EST IL TUNNEL TRA VIA DEI CAMPI SPORTIVI E LA GALLERIA GIOVANNI XXIII VERSO LA VIA TRIONFALE. CODE POI PER Traffico VERSO IL FORO ITALICO DALLO SVINCOLO DELLA A24 ALL’USCITA DI VIALE CATSRENSE E VERSO SAN GIOVANNI ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER LA A24. IN MATTINATA SULLA VIA DI BOCCEA A PARTIRE DA VIA MATTIA BATTISTINI UNA RIDUZIONE DELLA CARREGGIATA PER LAVORI MENTRE SU VIA TIBURTINA ...