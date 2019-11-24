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Traffico Roma del 24-11-2019 ore 11 | 30

Traffico Roma del 24-11-2019 ore 11 | 30 DOPO LE PIOGGE DI STANOTTE E AVVENUTE NELLE PRECEDENTI ORE CHE HANNO PROVOCATO DIVERSI ALLAGAMENTI STA ...

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Traffico Roma del 24-11-2019 ore 11:30 (Di domenica 24 novembre 2019) DOPO LE PIOGGE DI STANOTTE E AVVENUTE NELLE PRECEDENTI ORE CHE HANNO PROVOCATO DIVERSI ALLAGAMENTI STA MIGLIORANDO LA SITUAZIONE SEBBENE SIA ANCORA CHIUSO PONTE PIETRO NENNI: PONTE CHE DALLA ZONA PRATI PORTA SUL LUNGOTEVERE IN DIREZIONE DI PIAZZA DELLA MARINA E DELLA ZONA FLAMINIO. MIGLIORATA PERÒ LA CIRCOLAZIONE IN DIVERSE STRADE, IN PRECEDENZA ALLAGATE, COME VIA DELLA MAGLIANA E LA VIA PORTUENSE IN VIALE DELLO STADIO OLIMPICO DISAGI PER UN INCIDENTE. RALLENTAMENTI. PER Traffico CODE IN VIA CILICIA DIREZIONE SAN GIOVANNI. TRA PIAZZA VENEZIA, IL CIRCO MASSIMO, L’AVENTINO E CARACALLA. LA MANIFESTAZONE DEEJAY TEN. CHIUSURE E POSSIBILI RIPERCUSSIONI. DEVIATE NUMEROSE LINEE DI BUS. IN CORSO LA CORRI GARBATELLA NELLE VIE DEL QUARTIERE. STRADE CHIUSE, POSSIBILI RALLENTAMENTI MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE ED ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL NOSTRO SITO Roma.LUCEVERDE.IT OPPURE SCARICANDO ...
Fonte : romadailynews

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