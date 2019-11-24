romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 24-11-2019 ore 07:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 24-11-2019 ore 07:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - LuceverdeRadio : [AGG] Traffico non più bloccato ora code tra Raccordo Anulare e bivio A12 Roma-Civitavecchia > Fiumicino… -
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Traffico Roma del 23-11-2019 ore 18:30 RomaDailyNews
Traffico Roma del 23-11-2019 ore 19 : 30 : SULLA TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI E CODE A CAUSA DELLA CHIUSURA PER LAVORI DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII , TRA CORSO DI FRANCIA E LA GALLERIA VERSO LA TRIONFALE, RALLENTATO IL Traffico ANCHE VERSO SAN GIOVANNI TRA VIALE DELLO SCALO DI SAN LORENZO E VIALE CASTRENSE SI RALLENTA PER Traffico E LAVORI ANCHE SULLA VIA SALARIA TRA L’AEROPORTO DELL’URBE E A TANGENZIALE EST NELLE DUE DIREZIONI SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI DA ...
Traffico Roma del 23-11-2019 ore 18 : 30 : A NORD DELLA CAPITALE SULLA VIA SALARIA IL Traffico INTENSO E I LAVORI STANNO PROVOCANDO RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE TRA L’AEROPORTO DELL’URBE E A TANGENZIALE EST NELLE DUE DIREZIONI SULLA TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI E CODE A CAUSA DELLA CHIUSURA PER LAVORI DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII , TRA CORSO DI FRANCIA E LA GALLERIA VERSO LA TRIONFALE, RALLENTATO IL Traffico ANCHE VERSO SAN GIOVANNI TRA VIALE DELLO SCALO DI SAN LORENZO E VIALE ...
Traffico Roma del 23-11-2019 ore 17 : 30 : SULLA VIA SALARIA IL Traffico INTENSO E I LAVORI STANNO PROVOCANDO RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE TRA L’AEROPORTO DELL’URBE E A TANGENZIALE EST NELLE DUE DIREZIONI E SULLA TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI E CODE A CAUSA DELLA CHIUSURA PER LAVORI DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII , TRA CORSO DI FRANCIA E LA GALLERIA VERSO LA TRIONFALE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 CODE DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST POSSIBILI DISAGI AL Traffico PER ...
Traffico Roma del 23-11-2019 ore 17 : 00 : A NORD DELLA CAPITALE PER INCIDENTE CODE SULLA FLAMINIA TRA VIA DEI DUE PONTI E IL RACCORDO ANULARE IN USCITA DALLA CAPITALE INCIDENTE CON CODE ANCHE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO Roma CENTRO E SULLA TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI E CODE A CAUSA DELLA CHIUSURA PER LAVORI DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII , TRA CORSO DI FRANCIA E LA GALLERIA VERSO LA TRIONFALE IN CENTRO E’ IN CORSO UNA MANIFESTAZIONE ...
Traffico Roma del 23-11-2019 ore 16 : 30 : A NORD DELLA CAPITALE PER INCIDENTE CODE SULLA FLAMINIA TRA VIA DEI DUE PONTI E IL RACCORDO ANULARE IN USCITA DALLA CAPITALE INCIDENTE CON CODE ANCHE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO Roma CENTRO E SULLA TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI E CODE A CAUSA DELLA CHIUSURA PER LAVORI DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII , TRA CORSO DI FRANCIA E LA GALLERIA VERSO LA TRIONFALE IN CENTRO E’ IN CORSO UNA MANIFESTAZIONE ...
Traffico Roma del 23-11-2019 ore 15 : 30 : A NORD DELLA CAPITALE PER INCIDENTE CODE SULLA FLAMINIA TRA VIA DEI DUE PONTI E IL RACCORDO ANULARE IN USCITA DALLA CAPITALE INCIDENTE CON CODE ANCHE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO Roma CENTRO E SULLA TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI E CODE A CAUSA DELLA CHIUSURA PER LAVORI DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII , TRA CORSO DI FRANCIA E LA GALLERIA VERSO LA TRIONFALE IN CENTRO E’ IN CORSO UNA MANIFESTAZIONE ...
Traffico Roma del 23-11-2019 ore 14 : 30 : SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 CODE PER INCIDENTE CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO Roma CENTRO E SULLA TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI E CODE A CAUSA DELLA CHIUSURA PER LAVORI DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII , TRA CORSO DI FRANCIA E LA GALLERIA VERSO LA TRIONFALE RALLENTAMENTI PER Traffico E LAVORI SULLA SALARIA ALTEZZA AEROPORTO DELL’URBE NELLE DUE DIREZIONI A PARTIRE DALLE 14 E FINO ALLE 20 POSSIBILI DIFFICOLTÀ’ DI ...
Traffico Roma del 23-11-2019 ore 13 : 30 : SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 CODE PER INCIDENTE CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO Roma CENTRO E SULLA TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI E CODE A CAUSA DELLA CHIUSURA PER LAVORI DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII , TRA CORSO DI FRANCIA E LA GALLERIA VERSO LA TRIONFALE RALLENTAMENTI PER Traffico E LAVORI SULLA SALARIA ALTEZZA AEROPORTO DELL’URBE NELLE DUE DIREZIONI A PARTIRE DALLE 14 E FINO ALLE 20 POSSIBILI DIFFICOLTÀ’ DI ...
Traffico Roma del 23-11-2019 ore 12 : 30 : ANCORA CHIUSO PER UN PRECEDENTE INCIDENTE SULLA TANGENZIALE EST IL TUNNEL TRA VIA DEI CAMPI SPORTIVI E LA GALLERIA GIOVANNI XXIII VERSO LA VIA TRIONFALE. CODE POI PER Traffico VERSO IL FORO ITALICO DALLO SVINCOLO DELLA A24 ALL’USCITA DI VIALE CATSRENSE E VERSO SAN GIOVANNI ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER LA A24. IN MATTINATA SULLA VIA DI BOCCEA A PARTIRE DA VIA MATTIA BATTISTINI UNA RIDUZIONE DELLA CARREGGIATA PER LAVORI MENTRE SU VIA TIBURTINA ...
Traffico Roma del 23-11-2019 ore 11 : 30 : ANCORA CHIUSO PER UN PRECEDENTE INCIDENTE SULLA TANGENZIALE EST IL TUNNEL TRA VIA DEI CAMPI SPORTIVI E LA GALLERIA GIOVANNI XXIII VERSO LA VIA TRIONFALE. CODE POI PER Traffico VERSO IL FORO ITALICO DALLO SVINCOLO DELLA A24 ALL’USCITA DI VIALE CATSRENSE E VERSO SAN GIOVANNI ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER LA A24. IN MATTINATA SULLA VIA DI BOCCEA A PARTIRE DA VIA MATTIA BATTISTINI UNA RIDUZIONE DELLA CARREGGIATA PER LAVORI MENTRE SU VIA TIBURTINA ...
Traffico Roma del 23-11-2019 ore 10 : 30 : NESSUNA CRITICITà PER QUANTO RIGUARDA LA CIRCOLAZIONE NEI VICINI RACCORDI AUTOSTRADALI DELLA CITTà E STESSA COSA SU QUEST’ULTIMA. SEGNALIAMO SEMPRE IN MATTINATA SULLA VIA DI BOCCEA A PARTIRE DA VIA MATTIA BATTISTINI UNA RIDUZIONE DELLA CARREGGIATA PER LAVORI MENTRE SU VIA TIBURTINA PER LAVORI DI DEMOLIZIONE VI E’ UN DIVIETOD ITRANSITO ALL’ALTEZZA DI VIA MASANIELLO DALLE 7 ALLE CONSENTIRE L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI PULIZIA ...
Traffico Roma del 23-11-2019 ore 09 : 30 : NESSUNA CRITICITà PER QUANTO RIGUARDA LA CIRCOLAZIONE NEI VICINI RACCORDI AUTOSTRADALI DELLA CITTà E STESSA COSA SU QUEST’ULTIMA. SEGNALIAMO SEMPRE IN MATTINATA SULLA VIA DI BOCCEA A PARTIRE DA VIA MATTIA BATTISTINI UNA RIDUZIONE DELLA CARREGGIATA PER LAVORI MENTRE SU VIA TIBURTINA PER LAVORI DI DEMOLIZIONE VI E’ UN DIVIETOD ITRANSITO ALL’ALTEZZA DI VIA MASANIELLO DALLE 7 ALLE CONSENTIRE L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI PULIZIA ...
Traffico Roma del 23-11-2019 ore 09 : 00 : SEMPRE REGOLARE IL GRA ED IL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERMAO . STESSA COSA IN CITTà. DALLE 7 ALLE ORE 14 DISPOSTO UN DIVIETO DI TRANSITO NEL SOTTOVIA LUNGOTEVERE IN SASSIA DIREZIONE VIA GREGORIO VII PER LAVORI DI MANUTENZIONE, POSSIBILI DISAGI AL Traffico NELLA ZONA DELLA NUOVA FIERA DI Roma DOVE OGGI E DOMANI DALLE 10 E FINO ALLE 20 AVRANNO LUOGO DIVERSI EVENTI CON LA PARTECIPAZIONE DI NUMEROSI AFFLUENTI DALLE 7 AL FINE DI CONSENTIRE ...
Traffico Roma del 23-11-2019 ore 08 : 30 : SEMPRE REGOLARE IL GRA ED IL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERMAO . STESSA COSA IN CITTà. DALLE 7 ALLE ORE 14 DISPOSTO UN DIVIETO DI TRANSITO NEL SOTTOVIA LUNGOTEVERE IN SASSIA DIREZIONE VIA GREGORIO VII PER LAVORI DI MANUTENZIONE, POSSIBILI DISAGI AL Traffico NELLA ZONA DELLA NUOVA FIERA DI Roma DOVE OGGI E DOMANI DALLE 10 E FINO ALLE 20 AVRANNO LUOGO DIVERSI EVENTI CON LA PARTECIPAZIONE DI NUMEROSI AFFLUENTI DALLE 7 AL FINE DI CONSENTIRE ...
Traffico Roma del 23-11-2019 ore 07 : 30 : Traffico REGOLARE QUESTO SABATO MATTINA LUNGO IL GRA E SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DALLE 7 ALLE ORE 14 DISPOSTO UN DIVIETO DI TRANSITO NEL SOTTOVIA LUNGOTEVERE IN SASSIA DIREZIONE VIA GREGORIO VII PER LAVORI DI MANUTENZIONE, SEGNALIAMO SEMPRE IN MATTINATA SULLA VIA DI BOCCEA A PARTIRE DA VIA MATTIA BATTISTINI UNA RIDUZIONE DELLA CARREGGIATA PER LAVORI DALLE 7 ALLE CONSENTIRE L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI PULIZIA STRAORDINARIA, DISCIPLINA ...