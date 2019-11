TIZIANO FERRO Frecciata a Fedez Ironia? Le parole hanno un peso | Che tempo

Programmi TV di stasera - domenica 24 novembre 2019. Carola Rackete - TIZIANO FERRO e Paolo Gentiloni tra gli ospiti di «Che Tempo Che Fa» : Tiziano Ferro Rai1, ore 21.25: Pezzi Unici - 1^Tv Fiction di Cinzia TH Torrini del 2019, con Sergio Castellitto, Giorgio Panariello, Irene Ferri. Prodotta in Italia. Sospetti: In bottega si presenta un designer alla moda per proporre a Vanni una collaborazione, ma l’artigiano, infastidito dall’atteggiamento superficiale dell’uomo, rifiuta. Il designer nota e appezza alcuni disegni di Erica e questo fa arrabbiare ...

TIZIANO FERRO accolto da un bagno di folla a Milano : il maxi selfie con i fan : Cantante e produttore discografico italiano, amato e stimato nel mondo. Tiziano Ferro, classe 1980, è tornato a riscaldare i cuori dei suoi fedeli sostenitori, pubblicando un nuovo album dal titolo Accetto miracoli. Un lavoro discografico scritto in modo vero, sincero, che parla della nuova vita di Ferro, il quale oggi vive in California, ama l'Europa e si sente al 100% italiano. Reduce dalla sua unione civile celebrata a Sabaudia Il 13 luglio ...

Nathaly Caldonazzo 'indignata da Fedez. TIZIANO FERRO vero artista'/ 'Senza parole..' : Nathaly Caldonazzo si scaglia contro Fedez e difende Tiziano Ferro: 'sono indignata e senza parole per quanto scritto in una vecchia canzone'.

«Accetto miracoli» di TIZIANO FERRO - la recensione brano per brano : Alla soglia dei quarant'anni Tiziano Ferro pubblica il suo settimo album e lo intitola «Accetto miracoli». A produrlo è Timbaland, che di per sè basterebbe come motivazione atta a giustificarne il titolo. Ma se un miracolo è inteso come atto dovuto a un intervento soprannaturale, in quanto supera i limiti delle normali prevedibilità dell'accadere, è necessario aggiungere qualche elemento in più ...

Accetto Miracoli di TIZIANO FERRO - un nuovo inizio tra i piccoli miracoli e le grandi rivoluzioni : Esce Accetto miracoli di Tiziano Ferro, il nuovo album dell'artista di Latina su etichetta Virgin Records (Universal Music Italia). Il bisogno di uscire dalla zona di conforto, la necessità di confrontarsi con una creatività che nel tempo era cambiata, il lavoro con Timbaland e l’esigenza di rimettersi in gioco: Accetto miracoli nasce da un testo scritto nel giugno 2016 e rappresenta per Tiziano Ferro l’inizio di un nuovo capitolo ...

“Tu…”. TIZIANO FERRO - una dedica meravigliosa per il marito Victor : Tiziano Ferro e Victor Allen sono felicemente sposati e tra di loro il rapporto non potrebbe andare meglio. In un’intervista rilasciata tempo fa a ‘Vanity Fair’, il cantautore italiano si soffermò sul suo matrimonio e sul perché avesse deciso di intraprendere questo percorso. “Io penso che il matrimonio sia una cosa sconvolgente per la vita di una persona. Anche se è soltanto un titolo. Sarà sconvolgente, ma per Victor faccio un’eccezione. ...

TIZIANO FERRO : «Ho seguito l’esigenza di consegnarmi ad esperienze nuove - dobbiamo farci trasportare dal nostro destino - senza forzarne l’andamento» : “Accetto Miracoli”, è il titolo del nuovo album di Tiziano Ferro, in uscita venerdì 22 novembre 2019 in tutto il mondo. Prodotto dal guru del sound R&B americano Timbaland per 9 delle 12 tracce che ne fanno parte, e anticipato nei mesi scorsi da due singoli, “Buona (Cattiva) Sorte” e la title-track “Accetto Miracoli”, entrambi certificati oro, è un album che il suo autore ha definito fin dal primo momento “fresco, onesto, energico, ...

Fedez al veleno contro TIZIANO FERRO : “Nulla cosmico”. E si scatena il caos : “Mi si tira in ballo e io sono ironico, finché si scherza va bene, mi spiace solo quando queste cose sono legate al sentimento e alla sessualità, perché anche una battuta può mettere un adolescente a disagio, e che un idolo dei ragazzini mi prenda in giro su questo è un atto di bullismo molto forte, non solo verso di me”. Tiziano Ferro sceglie la conferenza stampa di presentazione del suo nuovo album Accetto miracoli, prodotto in gran parte da ...

TIZIANO FERRO - «Accetto Miracoli». Il video - l'intervista : Il 2020 è l'anno dei 40 per Tiziano Ferro, da celebrare con un tour che sarà davvero una festa. Ma prima Accetto Miracoli, un album che è l'istantanea di una trasformazione quasi più capitata e inattesa che cercata, lo slancio che precede il salto. L'approdo è chiaro fin dalla copertina, un ritratto in bianco e nero in cui spiccano due dettagli: una fede al dito e un nuovo tatuaggio che, visto da vicino, forse vorremmo farci un po' tutti. Sono ...

