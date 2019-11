The Sun – Ancelotti candidato alla panchina del Tottenham | ma il club non ha voluto

Fonte : forzazzurri

(Di domenica 24 novembre 2019) Ilvoleva Carlo, ma hanno scelto Mourinho per non pagare la penale al Napoli Calciomercato Napoli – Mauricio Pochettino dopo cinque anni non è più l’allenatore del, gli Spurs hanno optato per José Mourinho offrendo un contratto fino al 2023. Secondo quanto riportato dal The Sun, ilaveva pensato a Carloper sostituire Pochettino, il tecnico del Napoli avrebbe chiesto agli Spurs di pagare la penale per la rescissione del suo contratto, quindi ilinglese ha deciso di scegliere un tecnico libero come Mourinho. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Inter, infortunio shock per Barella! Il comunicato delsulle condizioni, la data del rientro VIDEO – Milan-Napoli, vista e commentata da Crudeli: ddisperazionegioia per Bonaventura Esonero– Il messaggio dei tifosi ad Edo De ...

