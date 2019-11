Tennis | Sinner si racconta a ‘Che tempo che fa’ | “facevo solo sci fino a 13 anni

Tennis - l’Italia è la Nazione più vincente nei Challenger : 15 sigilli nel 2019. Sinner - Berrettini e Mager dominano : La stagione del Tennis si sta per concludere, domenica pomeriggio si disputerà la Finale della Coppa Davis e contemporaneamente andranno in scena gli atti conclusivi dell’ultimo torneo Challenger in quel di Maia. I giocatori potranno poi godersi un mese di dicembre relativamente di riposo prima di tornare in campo già a inizio gennaio con la ATP Cup, la nuova competizione a squadre che servirà come manifestazione di avvicinamento agli ...

Tennis - Andreas Seppi : ”Jannik Sinner è il futuro. È un ragazzo sereno e allegro - che impara in fretta” : Il talento di Jannik Sinner è esploso nell’ultima parte di questa stagione. Il 18enne nativo di San Candido ha stupito il mondo con le sue prestazioni. Fondamentali di altissimo livello uniti ad una buona visione di gioco gli hanno consentito di vincere le prestigiose NextGen di Milano e il challenger di Ortisei. L’azzurro ha chiuso così al 78esimo posto del ranking. L’idolo del campione in erba è sempre stato Andrea Seppi, i ...

Tennis - Jannik Sinner in finale al Challenger di Ortisei : quanti soldi ha guadagnato? Montepremi bassissimo per l’azzurro : Janniker Sinner si è qualificato alla finale del Challenger di Ortisei 2019, torneo di Tennis che si disputa nell’amena località altoatesina non così lontana da San Candido dove è nato il giovane fuoriclasse italiano. Il 18enne ha sconfitto il francese Antoine Hoang nella semifinale andata in scena oggi pomeriggio sul cemento indoor e si è così guadagnato il diritto di disputare l’atto conclusivo contro l’austriaco Sebastian ...

Tennis - Jannik Sinner e la scalata del ranking ATP : dove può arrivare vincendo il Challenger di Ortisei? E quanti soldi guadagnerà? : Jannik Sinner affronterà il francese Antoine Hoag nelle semifinali del Challenger di Ortisei 2019, torneo di Tennis in corso di svolgimento nell’amena località altoatesina dove è arrivata anche la neve nel corso di questa settimana. L’azzurro, reduce dal trionfo alle Next Gen ATP Finals, si è presentato a questo appuntamento da padrone di casa e vuole incantare il proprio pubblico: il 18enne punta senza mezzi termini al trionfo in ...

Tennis - Challenger Ortisei 2019 : Jannik Sinner e Lorenzo Musetti - il sogno di una finale tra i Next Gen italiani : L’Italia del Tennis sta facendo sognare, questa stagione è stata davvero indimenticabile per il nostro movimento: otto giocatori nella top 100 del ranking ATP, Matteo Berrettini qualificato alle ATP Finals (un azzurro mancava dal Masters di fine stagione da addirittura 41 anni) e capace di giocare la semifinale degli US Open, Fabio Fognini trionfatore del Masters 1000 di Montecarlo (primo italiano a vincere un torneo di quella fascia), ...

Tennis - la nuova classifica di Jannik Sinner : a ridosso della 90^ posizione nel ranking. Le proiezioni al Challenger di Ortisei : Jannik Sinner si è comodamente qualificato ai quarti di finale del Challenger di Ortisei 2019, il giovane fuoriclasse italiano ha sconfitto Roberto Marcora in due set senza soffrire minimamente e si è così guadagnato il diritto di affrontare Federico Gaio nella giornata di domani. Il nostro portacolori partirà con tutti i favori del pronostico contro il connazionale e ha tutte le carte in regola per accedere alle semifinali, il ...

Tennis - la nuova classifica di Jannik Sinner : a ridosso della 90^ posizione nel ranking. Le proiezioni al Challenger di Ortisei : Jannik Sinner si è comodamente qualificato ai quarti di finale del Challenger di Ortisei 2019, il giovane fuoriclasse italiano ha sconfitto Roberto Marcora in due set senza soffrire minimamente e si è così guadagnato il diritto di affrontare Federico Gaio nella giornata di domani. Il nostro portacolori partirà con tutti i favori del pronostico contro il connazionale e ha tutte le carte in regola per accedere alle semifinali, il fresco vincitore ...

Tennis - Challenger Ortisei 2019 : Jannik Sinner vola ai quarti di finale - sconfitto Marcora in due set e nuovo best ranking : Jannik Sinner continua la sua corsa nell’ATP Challenger di Ortisei. L’azzuro ha conquistato l’accesso ai quarti di finale superando in due set (6-3 6-4) il n.183 del mondo Roberto Marcora in 1 ora e 4 minuti di gioco. Una prestazione solida quella del 18enne nativo di San Candido che, sul veloce indoor di casa, ha dato ulteriori conferme sul suo talento. Niente da fare per Marcora, costretto alla resa nel remake della finale ...

Tennis - Challenger Ortisei 2019 : Jannik Sinner scala il ranking ATP. Tutte le proiezioni : E’ iniziata con il piglio giusto la ricorsa alla top-80 di Jannik Sinner nell’ATP Challenger di Ortisei. Sul veloce indoor altotesino l’azzurrino ha ottenuto il pass per gli ottavi di finale, incamerando punti importanti per il proprio ranking ATP. Jannik, infatti, è virtualmente n.92 del mondo e, continuando la sua avventura nel torneo di casa, avrebbe concrete chance per salire ulteriormente in graduatoria. In caso di accesso ai ...

Tennis - Challenger Ortisei 2019 : Jannik Sinner scala il ranking ATP. Tutte le proiezioni : E’ iniziata con il piglio giusto la ricorsa alla top-80 di Jannik Sinner nell’ATP Challenger di Ortisei. Sul veloce indoor altotesino l’azzurrino ha ottenuto il pass per gli ottavi di finale, incamerando punti importanti per il proprio ranking ATP. Jannik, infatti, è virtualmente n.92 del mondo e, continuando la sua avventura nel torneo di casa, avrebbe concrete chance per salire ulteriormente in graduatoria. In caso di accesso ...

Tennis - Challenger Ortisei 2019 : Jannik Sinner scala il ranking ATP. Tutte le proiezioni : E’ iniziata con il piglio giusto la ricorsa alla top-80 di Jannik Sinner nell’ATP Challenger di Ortisei. Sul veloce indoor altotesino l’azzurrino ha ottenuto il pass per gli ottavi di finale, incamerando punti importanti per il proprio ranking ATP. Jannik, infatti, è virtualmente n.92 del mondo e, continuando la sua avventura nel torneo di casa, avrebbe concrete chance per salire ulteriormente in graduatoria. In caso di accesso ...

Tennis - Challenger Ortisei 2019 : Jannik Sinner conquista gli ottavi di finale. Miedler ko in due set : Missione compiuta per Jannik Sinner. L’azzurrino, impegnato nel secondo turno dell’ATP Challenger di Ortisei, si è imposto con il punteggio di 7-6 (5) 7-5 contro l’austriaco Lucas Miedler. Un match equilibrato quello sul veloce indoor altoatesino, nel corso del quale il 18enne nativo della Provincia di Bolzano ha saputo soffrire e trovare la chiave per portare a casa un successo tutt’altro che scontato (14 ace messi a ...

Tennis - Challenger Ortisei 2019 : Sinner e Ferri cedono al primo turno ad Arends e Pel : Si ferma subito il cammino della coppia tutta italiana formata da Jannik Sinner e Lorenzo Ferri nel torneo di doppio del Challenger di Ortisei di Tennis: gli azzurri, che avevano ricevuto una wild card, vengono sconfitti con un duplice 6-4 in un’ora e quattro minuti dal duo olandese, numero due del seeding, composto da Sander Arends e David Pel. Nel primo set Ferri perde subito il servizio al punto decisivo, mentre gli olandesi non ...

Tennis - quanti soldi hanno guadagnato gli italiani nel 2019 e in carriera? Berrettini e Fognini i più ricchi - che scalata di Sinner : Il Tennis italiano è definitivamente esploso nel 2019 con ben otto giocatori capaci di entrare nella top 100 del ranking ATP e risultati eccellenti tra cui spiccano il trionfo di Fabio Fognini nel Masters 1000 di Montecarlo (primo italiano capace di imporsi in un torneo di quella fascia), la qualificazione di Matteo Berrettini alle ATP Finals (risultato che mancava da 41 anni) con tanto di semifinale agli US Open, la repentina scalata di Jannik ...