Tennis – Nuovo record di presenze per l’esibizione di Federer in Messico | 42 517 presenti

Tennis - Challenger Ortisei 2019 : Jannik Sinner vola ai quarti di finale - sconfitto Marcora in due set e nuovo best ranking : Jannik Sinner continua la sua corsa nell’ATP Challenger di Ortisei. L’azzuro ha conquistato l’accesso ai quarti di finale superando in due set (6-3 6-4) il n.183 del mondo Roberto Marcora in 1 ora e 4 minuti di gioco. Una prestazione solida quella del 18enne nativo di San Candido che, sul veloce indoor di casa, ha dato ulteriori conferme sul suo talento. Niente da fare per Marcora, costretto alla resa nel remake della finale ...

Tennis – Dall’uscita dalla top ten alla seconda gravidanza di Flavia Pennetta - Fognini svela il sesso del nuovo bebè : Fognini svela il sesso del secondo bebè in arrivo in casa Fognini-Pennetta e non solo: il Tennista ligure ospite a Verissimo da Silvia Toffanin La stagione 2019 di Fabio Fognini non è ancora terminata: il Tennista ligure dovrà ancora affrontare le finali di Coppa Davis per poi potersi ritenere del tutto in vacanza. In attesa di tornare in campo, il “Fogna” è stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, per la puntata che sarà ...

Tennis - Ranking ATP (4 Novembre) : Rafael Nadal nuovo numero uno del mondo. Berrettini sale in ottava posizione : Rafeal Nadal è il nuovo numero uno del mondo. Lo spagnolo, undici anni dopo la prima volta, ritorna in vetta al Ranking ATP, superando in classifica Novak Djokovic. Il serbo era già certo di cedere lo scettro al rivale, ma la vittoria nel Masters 1000 di Parigi Bercy gli permette di sperare in un nuovo sorpasso alle ATP Finals di Londra, dove la presenza del maiorchino è in forte dubbio per l’infortunio patito proprio in Francia e che non ...

Gaudenzi nuovo presidente dell’ATP : “E’ un periodo storico per il Tennis” : Dal 1 gennaio 2020 Andrea Gaudenzi sarà il nuovo Chairman dell’ATP al posto dell’uscente Chris Kermode. Lo aveva anticipato la settimana scorsa il Daily Telegraph è oggi è arrivato il comunicato ufficiale dell’ATP. Gaudenzi, 46 anni, è stato n.1 tra gli juniores nel 1990 e da professionista è arrivato fino al 18esimo posto della classifica mondiale. Ha vinto tre tornei ATP e tra le altre cose, nel 1995 arrivò in semifinale al torneo di ...

Tennis - il nuovo ranking di Jannik Sinner dopo la vittoria su Monfils. La top 100 è a un passo - se va in semifinale ad Anversa… : Jannik Sinner ha compiuto una vera e propria impresa ad Anversa sconfiggendo il fortissimo Gael Monfils, attuale numero 14 al mondo e uno dei big del circuito internazionale. Il Tennista italiano ha compiuto una vera e propria magia, conquistando la vittoria più importante della carriera e qualificandosi per la prima volta ai quarti di finale di un torneo ATP 250. Il trentino è stato impeccabile sul cemento belga e, dopo aver surclassato la ...

Tennis - Berrettini a ridosso dei top 10 e nuovo numero 1 in Italia : L'ItalTennis mantiene due giocatori fra i Top15 della classifica mondiale, ma il computer Atp ufficializza sorpasso di Berrettini ai danni di Fognini

Tennis - Ranking ATP (14 Ottobre) : Matteo Berrettini nuovo numero uno d’Italia. In vetta sempre Novak Djokovic : Matteo Berrettini è il nuovo numero uno d’Italia. La semifinale raggiunta nel Masters 1000 di Shanghai ha permesso al Tennista romano di raggiungere l’undicesima posizione nel Ranking ATP, sorpassando in classifica Fabio Fognini, attualmente dodicesimo. I due azzurri sono comunque vicinissimi alla Top-10 e nelle prossime settimane proveranno ad entrarci. Una decima posizione attualmente occupata dallo spagnolo Roberto Bautista Agut, ...

Tennis : Panatta nuovo proprietario del Club di Treviso : Venezia, 10 ott. (AdnKronos) – ‘Se un’icona dello sport nazionale e uno dei più grandi Tennisti italiani di sempre, l’ultimo capace di vincere uno slam, decide di investire in terra veneta, non possiamo che essergli grati e di augurargli le migliori fortune per l’avventura che ha intrapreso, sapendo che il successo di questa iniziativa rappresenterà una straordinaria occasione anche per la nostra ...