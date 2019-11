Tennis | la Spagna batte il Canada e vince la Coppa Davis 2019

Tennis - sesta Coppa Davis per la Spagna : 21.34 La Spagna conquista a Madrid la sesta Coppa Davis (quest'anno ha debuttato il nuovo format in sede unica).Gli iberici chiudono la pratica dopo i due singolari sul Canada (2-0), ininfluente l'esito del doppio. Un trionfo maturato con i successi di Bautista Agut su Auger Aliassime, 76 63 in 1h50', e di Rafa Nadal su Denis Shapovalov (63 76 in 1h54'). Rafa, che ha concluso il 2019 al vertice del ranking Atp, ha chiuso a Madrid imbattuto con ...

Tennis - Coppa Davis 2019 : la finale! Nadal e la Spagna per il trionfo in casa - il Canada cerca la prima : Oggi a Madrid si assegna la Coppa Davis 2019. E’ il grande giorno della finale. Da una parte i padroni di casa della Spagna, trascinati da un Rafael Nadal eccezionale in tutta la competizione; mentre dall’altra l’esordiente Canada, alla sua prima finale, che cerca di chiudere una settimana magica con il primo titolo della sua storia. Il destino dei nordamericani è soprattutto nelle mani di Vasek Pospisil. Il Tennista numero 150 ...

Tennis - Coppa Davis 2019 : il giorno delle semifinali - Russia-Canada e Spagna-Gran Bretagna : La Coppa Davis 2019 entra nel suo penultimo atto. Oggi a Madrid si disputano le semifinali: si comincia con l’incontro tra Russia e Canada, mentre in serata toccherà ai padroni di casa della Spagna affrontare la Gran Bretagna. Un giorno di riposo, ma anche una lunga attesa per il Canada che insegue la prima finale della sua storia. I nordamericani si sono qualificati giovedì sera, battendo per 2-1 l’Australia. Una sfida che ha visto ...

Tennis - Coppa Davis 2019 : Roberto Bautista Agut lascia la Spagna per problemi familiari : Una triste notizia per i colori spagnoli nella Coppa Davis di Madrid. La Nazionale di casa ha dovuto salutare Roberto Bautista Agut, numero due degli iberici dopo Rafael Nadal, che, nella serata di ieri ha deciso di tornare a casa per problemi familiari. Il numero nove del ranking ATP ha preferito giustamente stare accanto al padre Joaquin, colpito da un peggioramento delle condizioni di salute, tornando a Castellon de la Plana. Per la ...

Tennis - Coppa Davis 2019 : Spagna e Australia si qualificano per i quarti di finale : Si sono chiuse le prime due sfide della sessione serale della terza giornata delle finali di Coppa Davis 2019. Grande festa per i padroni di casa della Spagna che staccano il biglietto per i quarti di finale dopo il netto 3-0 alla Croazia, che ha permesso a Nadal e compagni di chiudere al primo posto nel proprio girone. Il maiorchino è stato il grande protagonista della giornata. Prima ha vinto il suo singolare contro il giovane Borna Gojo, ...