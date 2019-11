Tennis | dalla edizione 2020 della Coppa Davis cambieranno gli orari di gioco | ma rimarrà

L’Italia è stata eliminata dalla Coppa Davis di Tennis : L’Italia è stata eliminata nei gironi del Gruppo Mondiale della Coppa Davis, cioè la nuova fase finale del più importante torneo per nazionali di tennis maschile, che da quest’anno di disputa nel corso di una sola settimana, a Madrid, in Spagna. Dopo

Tennis – Dall’uscita dalla top ten alla seconda gravidanza di Flavia Pennetta - Fognini svela il sesso del nuovo bebè : Fognini svela il sesso del secondo bebè in arrivo in casa Fognini-Pennetta e non solo: il Tennista ligure ospite a Verissimo da Silvia Toffanin La stagione 2019 di Fabio Fognini non è ancora terminata: il Tennista ligure dovrà ancora affrontare le finali di Coppa Davis per poi potersi ritenere del tutto in vacanza. In attesa di tornare in campo, il “Fogna” è stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, per la puntata che sarà ...

Tennis – Karolina Pliskova si separa dalla sua coach : Conchita Martinez non è più allenatrice della ceca : Pliskova e Conchita Martinez si separano: la Tennista ceca interrompe il rapporto di lavoro con la sua allenatrice Cambiamenti nello staff di Karolina Pliskova: la Tennista ceca, numero 2 del ranking Mondiale e semifinalista nelle ultime WTA Finals, vinte da Barty, ha deciso di separarsi dalla sua allenatrice. Conchita Martinez non è più dunque la coach della 27enne ceca, che ha annunciato la separaione sui social: “ho deciso che non ...

Tennis - Qualificazioni NextGen ATP Finals 2019 : la finale sarà tra Giulio Zeppieri ed Enrico Dalla Valle : Seconda giornata fatta di match combattuti quella andata in scena a Milano per quanto concerne le Qualificazioni delle Next Gen ATP Finals, che hanno visto confrontarsi nelle semifinali le quattro teste di serie del tabellone cadetto, che quest’anno non consente l’accesso al main draw, vista la wild card concessa a Jannik Sinner, ma serve per determinare la prima riserva in caso di forfait a tabellone sorteggiato o torneo in ...

Tennis - Next Gen 2019 : abolita da quest’edizione la regola del no-let - bocciato uno degli esperimenti introdotti dalla kermesse milanese : L’appuntamento milanese con le NextGen ATP Finals 2019 è sempre più vicino e c’è grandissima curiosità per gli appassionati italiani di Tennis per poter seguire dal vivo le gesta di Jannik Sinner, astro nascente del movimento nostrano. Il nativo di San Candido parteciperà alla competizione riservata ai migliori otto Under 21 al mondo grazie ad una wild-card riservatagli dagli organizzatori del torneo lombardo, mentre gli altri sette ...

