T-Fast 42 k – Maratona Città di Torino 2019 oggi | orario d’inizio e come vederla in tv

Fonte : oasport

(Di domenica 24 novembre 2019)domenica 24 novembre si corre la T-42 k – Ladelladi. La 42 km nel capoluogo piemontese sarebbe dovuta andare in scena tre settimane fa ma è stata posticipata aper i tanti eventi concomitanti in, si preannuncia grande spettacolo con circa 2000 podisti che si cimenteranno in questo evento: partenza alle ore 09.30 presso la Piazza San Carlo e arrivo in Piazza Castello. Percorso pianeggiante con transiti in luogi simboloMoncalieri, Nichilino, Palazzina di Stupinigi, via Zino Zini, corso Peschiera e via Roma. I favoriti nella gara maschile sono il biellese Francesco Bona, i keniani Benard Kiptoo Koech, Geoffrey Githuku Chege e Simon Njeri mentre la donna da battere è Shuba Aman Ebo dal Bahrain pronta al confronto con la keniana Nancy Kerubo Kerage. Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’...

CronacaTorino : Variazioni linee GTT T-Fast 42K e Maratona di Torino 24 novembre 2019, info - SportPassionNet : Domenica si corre la TFast 42k la maratona di Torino #corsa #strada - zazoomnews : Atletica T-Fast 42 k – Maratona Città di Torino: domenica grande spettacolo ci sarà Sara Dossena nella 10 km -… -