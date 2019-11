Stefano De Martino | Belen Rodriguez si è rivista con Iannone? Il gossip

Detto Fatto - Stefano De Martino nella classifica degli uomini rifatti : La “superclassifica Jon” della puntata del 21 novembre di Detto Fatto su Rai2 è su “i 10 uomini rifatti”. La rubrica è tenuta da Jonathan Kashanian che al decimo posto mette a sorpresa Stefano De Martino (Qui il link alla puntata). Di fronte ai dubbi di Bianca Guaccero e del pubblico Jonathan risponde “Ma non avete gli occhi per vedere? Credo che lui l’abbia Detto, l’abbia ammesso, pare che lui abbia riFatto: il ...

Stefano De Martino e i ritocchi - Bianca Guaccero punge : 'Ex di Belen si somigliano tutti' : Stefano De Martino non l'ha mai ammesso direttamente, ma che il suo viso sia molto diverso rispetto a quello che aveva quando ha debuttato in tv è evidente a tutti. Mentre a "Detto fatto" si disquisiva dei presunti ritocchini fatti dal presentatore napoletano, Bianca Guaccero ha fatto un commento che ha trovato d'accordo gran parte dei telespettatori: tutti gli uomini di Belen Rodriguez si somigliano fisicamente. Jonathan su De Martino: 'Cosa ...

Bianca Guaccero e la frecciata a Stefano De Martino : “Si è fatto qualche ritocchino. Tutti gli ex di Belen si somigliano” : “Stefano, non ne avevi bisogno“. Così ha detto Bianca Guaccero nell’ultima puntata di Detto fatto su Rai 2 rivolgendosi a Stefano De Martino mentre commentava le affermazioni di Jonathan Kashanian, secondo cui l’attuale compagno di Belen Rodriguez ha fatto ricorso a qualche “ritocchino” dal chirurgo estetico. Era il momento della rubrica del ballerino e conduttore che ha mostrato la sua classifica degli uomini ...

Stefano De Martino rifatto? Bianca Guaccero : “Gli ex di Belen si somigliano tutti” : Il commento della conduttrice durante lo spazio di 'Detto Fatto' dedicato agli uomini che hanno ceduto alla chirurgia...

Detto fatto - Bianca Guaccero punge Stefano De Martino : Non avevi bisogno dei ritocchini! : Dopo essere stata al centro del gossip, per via di un'ipnosi a cui ha deciso di sottoporsi a Tú sí que vales, Belén Rodríguez è tornata a far parlare di sé. Questa volta, a portare la showgirl argentina al centro dell'attenzione mediatica sono delle nuove dichiarazioni rilasciate dalla conduttrice di Detto fatto, format di Rai 2. Bianca Guaccero ha parlato in tv degli ex avuti dalla modella argentina e sorella dell'ex gieffina Cecilia ...

Stefano De Martino e i ritocchini - Bianca Guaccero : «Non ne aveva bisogno - tutti gli ex di Belen si somigliano» : Stefano De Martino si sarebbe rifatto? Pare di sì, almeno secondo quanto è emerso durante “Detto Fatto”, condotto da Bianca Guaccero. Nello spazio dedicato a Jonathan Kashanian si parlava di uomini che si sono sottosti ai ‘ritocchini’. «Stefano, non ne avevi bisogno», ha detto Bianca Guaccero rivolgendosi direttamente al ballerino per poi concludere che gli ex di Belen Rodriguez finiscono con l’assomigliarsi ...

“Sapete chi sembrano?”. Bianca Guaccero commenta i ritocchi di Stefano De Martino e Andrea Iannone. Scatta l’applauso : Detto Fatto, il programma condotto da Bianca Guaccero in onda nel pomeriggio dal lunedì al venerdì non decolla. La trasmissione supera a malapena 5% di share e la conduttrice non riesce ad uscire dall’empasse ascolti, nonostante i suoi sforzi nella dizione, sorrisi, salti e gag non si smuove l’Auditel, il risultato è sotto gli occhi di tutti. Da circa un mese, in aiuto alla Guaccero, c’è anche una nuova pagina, tutta dedicata al gossip, che ha ...

Detto Fatto : Bianca Guaccero prende in giro Stefano De Martino : Stefano De Martino, Bianca Guaccero ironizza: “Non avevi bisogno dei ritocchini!” Nella puntata odierna di Detto Fatto in onda su Rai2 la brava e bella Bianca Guaccero ha nuovamente aperto le porte a tutti i telespettatori che, invece di vedere le peripezie sentimentali di dame e cavalieri e tronisti, oltre alle interviste di Caterina Balivo su Rai1, preferisce godere di un pomeriggio spensierato in allegria e utilità (visto che i ...

“Mi riempi l’anima”. Belen - dedica inaspettata sui social : non è per Stefano De Martino : Belen Rodriguez e Cecilia hanno lasciato tutti a bocca aperta. Volevano stupire e l’hanno fatto nel giorno del compleanno di papà Gustavo. A parlarne per prima è stata Belen che, tramite una Instagram story, ha spiegato che suo padre ha sempre voluto incidere un brano e, quest’anno, il suo desiderio si è concretizzato. Gustavo Rodriguez ha portato con sé, dall’Argentina, la sua passione per la musica: ha suonato diverse volte la chitarra, ...

Belen Rodriguez riprende Stefano De Martino quasi nudo : Una vita in vacanza, potrebbe essere la colonna sonora della relazione tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, la coppia Vip che dopo mille vicissitudini è tornata insieme. Infatti, dopo essersi sposati nel 2013, solo due anni dopo si sono separati, per poi stupire di nuovo il pubblico con un ritorno di fiamma clamoroso. Dopo aver trascorso un’estate a Ibiza e vari weekend sia in montagna che al mare, si sono concessi una settimana alle ...

Belen - Stefano De Martino geloso della moglie? «Se n’è fatto una ragione…» : Belen, Stefano De Martino geloso della moglie? «Se n’è fatto una ragione…». La showgirl argentina ha postato sul suo profilo Instagram un messaggio motivazione dedicato ai fan. Ma tra i commenti, qualcuno le ha chiesto della gelosia di Stefano e la sua risposta ha spiazzato tutti. Ma andiamo con ordine. Nel messaggio motivazionale per i fan, Belen ha scritto: «Non permettete a nessuno di fermavi, di demoralizzarvi. Se date rilevanza a ...

Stefano De Martino : «Sposare di nuovo Belén? Ho già dato - perseverare è diabolico» : Belén Rodriguez e Stefano De Martino, fuga d'amore alle MaldiveBelén Rodriguez e Stefano De Martino, fuga d'amore alle MaldiveBelén Rodriguez e Stefano De Martino, fuga d'amore alle MaldiveBelén Rodriguez e Stefano De Martino, fuga d'amore alle MaldiveBelén Rodriguez e Stefano De Martino, fuga d'amore alle MaldiveBelén Rodriguez e Stefano De Martino, fuga d'amore alle MaldiveQuando le cose vanno talmente bene, si può correre il rischio di ...

“Mi mancherà…”. La voce spezzata dall’emozione. Stefano De Martino lo dice così - davanti a tutti : Un successo strepitoso quello di Stefano De Martino e del suo Stasera tutto è possibile. Il comedy show, quest’anno, ha avuto al suo timone il marito di Belen, che ha preso il posto di Amadeus, portando a casa grandissimi risultati. L’ex ballerino di Amici è stata una vera e propria rivelazione. È pur vero che lo abbiamo visto condurre anche altri programmi, come ad esempio Made in Sud, ma a Stasera tutto è possibile il suo gran talento è ...