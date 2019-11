Spagna-Canada | Finale Coppa Davis 2019 oggi | orario d’inizio e come vederla in tv

LIVE Coppa Davis 2019 - Semifinali in DIRETTA : la Spagna batte la Gran Bretagna nel doppio e raggiunge in finale il Canada : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Chiudiamo qui il nostro LIVE e grazie per averci seguito. La Spagna ora affronterà il Canada in una finale davvero bellissima. FINISCE QUI! La Spagna vola in finale con un doppio tie-break, trascinata da un Grandissimo Rafael Nadal. Bravo anche a Lopez nel finale con i due punti decisivi. 10-8 LA Spagna E’ IN finale DI Coppa Davis! Decisiva la prima vincente di Lopez. 9-8 Lopez regala il ...

Finale Coppa Davis 2019 - Spagna-Canada : programma - orario - tv e streaming : Sarà Spagna-Canada la Finale dell’edizione 2019 di Coppa Davis a Madrid (domani 24 novembre alle ore 16.00). Il selezione nordamericana, dopo aver battuto l’Italia di Corrado Barazzutti e gli Stati Uniti, ha prevalso negli incroci contro l’Australia e la Russia, e ora sogna di conquistare il titolo a squadre più importante del tennis. Gli avversari però sono molto temibili, spinti da un Rafael Nadal dominante in questa ...

Coppa Davis – La Spagna raggiunge il Canada in finale : doppio decisivo - Nadal e Lopez piegano la Gran Bretagna : Nadal e Lopez portano la Spagna in finale in Coppa Davis: Gran Bretagna ko in semifinale E’ la Spagna la seconda finalista della nuova Coppa Davis: nulla ha potuto la Gran Bretagna, sconfitta nel doppio. Dopo un pareggio nei match singolari, con Edmund k ha mandato al tappeto Lopez col punteggio di 6-3, 7-6 e la vittoria di Nadal contro Evans per 4-6, 0-6, è stato il doppio di questa sera a decidere il successo finale. Murray e ...

LIVE Coppa Davis 2019 - Semifinali in DIRETTA : tocca alla Spagna di Nadal contro la Gran Bretagna - Canada già in finale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.42 Edmund in questa edizione della Coppa Davis non ha concesso neanche un set superando 2-0 sia Kukushkin che Kohlschreiber. 17.39 Nel secondo singolare si sfideranno Daniel Evans-Rafael Nadal. 17.36 Due precedenti tra i tennisti in entrambi i casi ha vinto lo spagnolo, anche se si tratta di partite abbastanza datate. Secondo i bookmakers i favori del pronostico pendono leggermente dalla ...

LIVE Coppa Davis 2019 - Semifinali in DIRETTA : tocca alla Spagna di Nadal contro la Gran Bretagna - Canada già in finale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.32 In campo nel primo match della seconda semifinale Kyle Edmund-Carreno Busta. 17.28 Prima storica finale dunque nella storia del Canada. Tra pochi minuti sarà il turno dell’altra semifinale tra Spagna e Gran Bretagna. 17.25 Una sfida bellissima, piena di colpi di scena. Shapovalov forse è stato il più costante ma il punto decisivo nel tie-break lo ha firmato il compagno. Russi ...

LIVE Coppa Davis 2019 - Semifinali in DIRETTA : Shapovalov/Pospisil – Rublev/Khachanov 6-3 0-1. Canada ad un set dalla finale. Più tardi Spagna-Gran Bretagna : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 Sfonda Khachanov che punisce il movimento di Pospisil. 30-0 Segue Pospisil con un rovescio fotocopia in rete. 15-0 Errore di Shapovalov in controbalzo col rovescio. 1-1 Rublev affossa la risposta incrociata di rovescio e si torna pari. 40-0 Non si gioca, Canada in controllo. 30-0 Ancora gran servizio di Shapovalov che semplifica le cose per il compagno. 15-0 Smash sicuro di Pospisil. 1-0 ...

LIVE Coppa Davis 2019 - Semifinali in DIRETTA : Rublev supera Pospisil e regala il primo punto alla Russia contro il Canada! Shapovalov conquista il primo set con Khachanov - nel pomeriggio la Spagna di Nadal : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-6 Shapovalov chiude il primo set con una prima vincente, rimonta da 1-4 completata! 40-30 Dritto a sventaglio magistrale giocato dal canadese, set point! 30-30 Risposta profonda di Khachanov che sorprende Shapovalov. 30-15 Perde le misura del campo Khachanov che con il dritto va fuori. 15-15 Stavolta è di poco lunga la risposta del russo. 0-15 Risposta vincente di rovescio di Khachanov. 4-5 ...

LIVE Coppa Davis 2019 - Semifinali in DIRETTA : Rublev supera Pospisil e regala il primo punto alla Russia contro il Canada! Ora Khachanov-Shapovalov - nel pomeriggio la Spagna di Nadal : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-1 Slice di Shapovalov che non supera il nastro. 40-30 Serve and volley ben giocato da Khachanov. 30-30 Prima e dritto vincente del russo. 15-30 Rovescio di Khachanov in corridoio. 15-15 Il dritto in accelerazione di Shapovalov pizzica la riga. 15-0 Risposta di Shapovalov troppo profonda. 1-1 Il canadese chiude il game di servizio con un ace. 40-15 Straordinario dritto in controbalzo di ...

LIVE Coppa Davis 2019 - Semifinali in DIRETTA : Rublev supera Pospisil e regala il primo punto alla Russia contro il Canada! Nel pomeriggio la Spagna di Nadal : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:18 Rublev chiude da dominatore con due prime vincenti e, regolando Pospisil con un doppio 6-4, regala il primo punto alla Russia! 12:17 Dritto di Pospisil in rete e rovescio di Rublev imprendibile: 30-0. 12:15 Pospisil l’annulla con un ace e poi chiude il game, per vincere Rublev dovrà contare sul proprio servizio. 12:13 Passante di straordinaria fattura di Rublev! 30-40 e primo match ...

LIVE Coppa Davis 2019 - Semifinali in DIRETTA : si parte con Russia-Canada! Nel pomeriggio Spagna-Gran Bretagna con Nadal a caccia della finale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:52 Cominciata la sfida tra Russia e Canada! 10:48 I due tennisti stanno ultimando le fasi di riscaldamento, poi sarà Pospisil il primo a battere. 10:43 Pospisil e Rublev hanno appena fatto il loro ingresso in campo. 10:35 Vasek Pospisil e Denis Shapovalov hanno battuto l’Australia dopo aver sconfitto Italia e USA nella fase a gironi. In particolare forma il n° 150 del ranking, sinora ...

Tennis - Coppa Davis 2019 : il giorno delle semifinali - Russia-Canada e Spagna-Gran Bretagna : La Coppa Davis 2019 entra nel suo penultimo atto. Oggi a Madrid si disputano le semifinali: si comincia con l’incontro tra Russia e Canada, mentre in serata toccherà ai padroni di casa della Spagna affrontare la Gran Bretagna. Un giorno di riposo, ma anche una lunga attesa per il Canada che insegue la prima finale della sua storia. I nordamericani si sono qualificati giovedì sera, battendo per 2-1 l’Australia. Una sfida che ha visto ...

LIVE Coppa Davis 2019 - Semifinali in DIRETTA : Russia-Canada e Spagna-Gran Bretagna - Nadal vuole la finale! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma delle Semifinali Coppa Davis (23 novembre) Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle Semifinali di Coppa Davis 2019 di tennis. Sul veloce indoor della Caja Magica a Madrid (Spagna) ci si aspetta un grande spettacolo Il programma prenderà il via alle ore 10.30 e spetterà alla Russia e al Canada iniziare lo show. Andrey Rublev e Karen Khachanov sono riusciti nell’impresa ...

LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA : Nadal porta la Spagna in semifinale in casa contro la Gran Bretagna! La Russia raggiunge il Canada : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA PARTITA IL PROGRAMMA DELLE SEMIFINALI DELLA Coppa Davis 01.09 Grazie a tutti per averci seguito e buonanotte! 01.08 ARGENTINA-Spagna: GAME SET AND MATCH IBERICO! Marcel Granollers e Rafael Nadal surclassano l’Argentina nel terzo set e chiudono il match per 6-4 4-6 6-3 e conquistano la semifinale in casa, a Madrid, al secondo tentativo. Il duo spagnolo rimonta anche ...

Coppa Davis 2019 : i risultati di martedì 19 novembre. Canada ai quarti di finale - vince la Spagna di Nadal : Arrivano i primi verdetti nella seconda giornata delle Finals della Coppa Davis 2019. Sul veloce indoor della Caja Magica a Madrid (Spagna) si è delineato ulteriormente nella sessione serale il quadro in vista dei quarti di finale. Ebbene, la prima formazione a staccare il biglietto per la fase ad eliminazione diretta è stato il Canada (Gruppo F). La compagine nordamericana, dopo aver sconfitto l’Italia (2-1), si è ripetuta ...