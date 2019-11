Snowboard | la squadra italiana si raduna a Cortina Gli azzurri preparano l’esordio in

Fonte : oasport

(Di domenica 24 novembre 2019) La Nazionaledisi sta preparando al meglio in vista dell’esordio in Coppa del Mondo del 7 e dell’8 dicembre sulle nevi russe di Bannoye, dove per gli uomini e le donne vi saranno un gigante parallelo e uno slalom parallelo. Quattro gare nelle quali i nostri portacolori vorranno esprimere le loro qualità e iniziare con il piglio giusto l’annata in CdM. Come riporta il sito della FISI, il direttore sportivo Cesare Pisoni ha convocato ben 16 atleti che si raduneranno adal 24 al 27 novembre. A rispondere presente saranno quindi Aaron March, Daniele Bagozza, Gabriel Messner, Elisa Caffont, Lucia Dalmasso, Cindy Schmalzl, Roland Fischnaller, Mirko Felicetti, Marc Hofer, Alice Lombardi, Giulia Gaspari, Maurizio Bormolini, Edwin Coratti, Nadya Ochner, Jasmine Coratti e Aline Moroder. Le ambizioni tricolori sono importanti in una specialità molto ...

