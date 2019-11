Slittino | ESTASI ITALIA! Gli azzurri trionfano nel team-relay a Igls! Vittoria

Fonte : oasport

(Di domenica 24 novembre 2019) Inizio di Coppa del Mondo 2019/2020 davvero stellare per i colori. Dopo il terzo posto conquistato da Dominik Fischnaller in precedenza nel singolo maschile, l’Italia si è addirittura superata ed è andata a vincere con pieno merito ildi Igls – Innsbruck, nel primo appuntamento della stagione. Una prova superlativa dei nostri portacolori, tutti e quattro, che non hanno sbagliato letteralmente una virgola nelle tre discese, a differenza dei rivali, che hanno pagato a caro prezzo le condizioni non semplici della pista, con temperature alte e sezioni particolarmente difficili. Andrea Voetter, Dominik Fischnaller e la coppia composta da Ivan Nagler e Fabian Malleier, hanno scritto una pagina di storia luccicante per loazzurro, dimostrando che, se in giornata, il gap nei confronti dei colossi mondiali è assolutamente chiuso. Una conferma dopo la ...

