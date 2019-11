Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 25 novembre 2019) Mercoledì 27 novembre alle ore 21:00 asi gioca il match valido per la quinta giornata della fase a gironi del gruppo F di Champions League tra. Due squadre che hanno cominciato questa competizione con obiettivi ben diversi. I padroni di casa, infatti, volevano ben figurare ed è ciò che stanno facendo, tanto da essere ancora in corsa per la qualificazione quantomeno in Europa League. Gli ospiti, invece, puntano ancora al passaggio del turno, pur essendo terzi in classifica a tre punti dal Borussia Dortmund. I nerazzurri finora sono stati anche sfortunati, visto che sia a Barcellona che a Dortmund sono usciti con zero punti, pur essendo stati in vantaggio a fine primo tempo. Le ultime suLosembrava dovesse essere la Cenerentola di questo girone. Invece, dopo le prime quattro giornate, si ritrova ancora in corsa per il terzo ...

ArmandoAreniell : Slavia Praga-Inter, probabili formazioni: Conte senza Barella, titolari Lukaku e Lautaro - julien170905 : @kingdeltrigg @fran_rkid L' allenatore dello Slavia Praga, ho visto giocare la squadra contro l'Inter e il Barcello… - FcInterNewsit : Slavia Praga, bottino magro con le italiane: sette sconfitte in 13 confronti -