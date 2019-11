Fonte : huffingtonpost

(Di domenica 24 novembre 2019) Ore 21. La pagina Facebook ufficiale delle “6000”, quella che per intenderci contiene il manifesto di questo movimento, argomenti di discussione e tutti gli appuntamenti in giro per l’Italia, è stata chiusa. La manifestazione a Rimini con oltre settemila persone è appena terminata e gli organizzatori di quest’onda che si sta diffondendo nel paese restano sbalorditi quando capiscono che il gruppo, che in meno di dieci giorni ha raccolto 130mila like, non esiste più. Nonostante la mancanza - spiegano i promotori - di post offensivi sono arrivate molte segnalazioni che avrebbero portato alla chiusura della pagina.Così i quattro ragazzi, Mattia, Andrea, Giulia e Roberto, che hanno ideato tutto questo diffondono un comunicato: “La pagina 6000è stata oscurata. In mancanza di post offensivi, violenti o lesivi dei ...

HuffPostItalia : Silenziate le sardine - Ely_Vally : RT @HuffPostItalia: Silenziate le sardine - NemNemecsek : RT @HuffPostItalia: Silenziate le sardine -