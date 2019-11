Si schianta con l’auto del padre e poi si impicca | aveva solo 23 anni

Fossombrone - ragazzo di 23 anni si schianta con l'auto un palo va a casa e si impicca : Fossombrone - Una notizia che sta sconvolgendo tutta la provincia pesarese. E' uscito di strada ieri sera con la Volvo del padre acquistata un mese fa e si è schiantatoi contro un palo...

Udine : 16enne prende l'auto della madre per un giro con gli amici - ma si schianta e muore : Doveva essere solo una bravata. Invece, si è trasformata in una tragedia. Daniele Burelli, 16enne di Fagagna (piccolo borgo in provincia di Udine), la scorsa notte ha preso senza permesso l'auto della madre e ha fatto un giro con alcuni amici. Poco dopo, il terribile schianto. Il ragazzino, appassionato di motori, è morto sul colpo. I genitori, disperati, dai social, hanno voluto lanciare un accorato appello: "Non fate st*****e"....Continua a ...

Palermo - si schianta con l’auto contro un albero : Giuseppe muore a 19 anni : Giuseppe Di Lorenzo, un ragazzo di 19 anni, è morto la scorsa notte in seguito a un incidente avvenuto lungo la strada statale 118 a Corleone. Il giovane stava viaggiando a bordo di una Opel Corsa guidata da un amico di 23 anni. Disposto l'alcol test per verificare se il conducente aveva bevuto.Continua a leggere

Incidente Livorno : morto poliziotto - si è schiantato contro il casello di Rosignano Marittimo : È un poliziotto di 57 anni, Fernando Feletta, in forza alla Questura di Livorno, la vittima dell'Incidente avvenuto la scorsa notte alla barriera autostradale della A 12 di Rosignano Marittimo. L'auto condotta dall'uomo, che stava rientrando da Roma, si è schiantata contro le lamiere divisorie di accesso ai caselli autostradali.Continua a leggere

Slovacchia - camion pieno di pietre si schianta contro un bus di studenti : morti 12 ragazzi : Il conducente di un camion carico di pietre ha perso il controllo del mezzo, che si è scontrato con un autobus di studenti fra le città di Nitra e Zlate Moravce. Il bilancio è di dodici morti, ma molti dei feriti sono in gravissime condizioni e sono stati portati negli ospedali della zona. Il rischio è che il bilancio delle vittime possa aumentare.Continua a leggere

Padova - dramma in strada : sbanda e si schianta con l’auto contro un albero - muore 54enne : La vittima è Gheorghe Ignat, un uomo di 54 anni nato in Moldavia ma da tempo residente nel Padovano. Per motivi tutti da accertare, l'automobilista ha improvvisamente sbandato perdendo il controllo della sua vettura e schiantandosi violentemente contro un albero lungo la strada provinciale a Conselve.Continua a leggere

Roma - spari a Corso Francia : ladri in fuga si schiantano contro la polizia. Due agenti feriti : L'inseguimento ad alta velocità tra le auto, lo sparo in aria davanti a passanti terrorizzati, poi lo scooter che si schianta contro una volante della polizia. Paura in strada a Corso...

