Si è sposata Martina | figlia di Paolo Bonolis E questa è la foto più bella

(Di domenica 24 novembre 2019) «Il primo si è sposato. Uno di cinque». Paolo Bonolis l'aveva fatto sapere un mese fa, alle nozze del figlio Stefano. E adesso il conduttore è a «quota due»: si è sposata anche la figlia Martina, che è nata dal suo primo matrimonio con la psicologa americana Diane Zoeller, è andata a nozze a New York. E la foto più bella l'ha condivisa in Rete Sonia Bruganelli, attuale moglie di Bonolis e madre dei suoi tre figli più piccoli: Adele, Silvia e Davide. Didascalia: «Il padre della sposa». Martina Bonolis, che di mestiere fa la regista ...

