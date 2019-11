SHAMELESS - Episodio 10x03 | Nuova vita in casa Gallagher!

Fonte : lostinaflashforward

(Di domenica 24 novembre 2019) Un'altra serata in compagnia deiFrank e Lip riusciranno a gestire i loro nuovi ruoli?Attenzione: Spoiler! Nell'precedente:Difficile convivenza forzata in cella tra Ian e Mickey: costretti negli stessi spazi, sono insofferenti l'uno verso l'altro e discutono come una vecchia coppia di sposi.Ricattata da Mikey che vuole restituire all'amico Frank il suo ruolo di "patriarca" dei Gallagher, Debbie cede lo scettro e lascia che sia il padre, ora, a dettare le regole. Tutto questo, pur di non perdere il suo "tesoro", ovvero vestiti, biancheria e accessori firmati che usa prendendoli in prestito dai negozi di alta moda.Grande cambiamento diper Lip che, ora, deve dare tutte le sue attenzioni al piccolo Freddie. Un ruolo molto impegnativo, quello del padre, specie con Tami ancora in ospedale.Carl è tornato al vecchio lavoro al Captain Bob's e qui ha subito colto in ...

