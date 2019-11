Scuole chiuse a Reggio Calabria | il sindaco Falcomatà ha firmato l’ordinanza per la

Scuole chiuse 25 Novembre 2019 : Scritto da Andrea Pardini Rete Meteo Amatori - Weather for Passion A seguito dell’instabilità di questo weekend che ha determinato non pochi problemi su vari settori del territorio italiano, e tenuto conto delle criticità legate al territorio, i seguenti comuni hanno disposto la chiusura delle... L'articolo Scuole Chiuse 25 Novembre 2019 proviene da Rete Meteo Amatori.

Allerta Meteo - Scuole chiuse per maltempo Lunedì 25 Novembre : dal Piemonte alla Calabria - ecco l’ELENCO dei Comuni : Allerta Meteo – A causa del maltempo che imperversa su gran parte d’Italia, domani, Lunedì 25 Novembre le scuole rimarranno chiuse in molti Comuni del Paese. La scelta è a discrezione dei Sindaci in base al livello di Allertamento diramato dalla protezione civile e delle condizioni del territorio dopo i fenomeni estremi delle ultime ore. In queste ore, migliaia di Sindaci dal Piemonte alla Calabria, stanno valutando il da farsi. Nel ...

Maltempo - allerta meteo su Genova : attese piogge fortissime - chiuse Scuole e parchi : allerta meteo rossa per il Maltempo a Genova nelle prossime 24-36 ore: sono attesi fino a 300 millimetri di pioggia, con mareggiate e onde alte fino a sei metri e venti di scirocco fino a 100 chilometri orari. Sarà "un evento di particolare intensità, un fenomeno che ci preoccupa", spiega il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti.Continua a leggere

Allerta Meteo - violenta tempesta in arrivo nel Nord-Ovest Italia : domani sabato 23 Novembre Scuole chiuse in diversi comuni [ELENCO AGGIORNATO] : Una nuova perturbazione atlantica è in arrivo nelle zone Nord Ovest d’Italia e interesserà in particolar modo la Liguria e la Toscana, ma forte maltempo è previsto anche in Piemonte. Per la Liguria è infatti stata emessa un’Allerta rossa per la giornata di domani, mentre per il Piemonte l’Allerta, inizialmente gialla, è stata aggiornata ad arancione. Pertanto sono diversi i comuni che stanno decidendo di mantenere le scuole ...

Allerta Meteo - violenta tempesta in arrivo nel Nord-Ovest Italia : Scuole chiuse in diversi comuni [ELENCO AGGIORNATO] : Una nuova perturbazione atlantica è in arrivo nelle zone Nord Ovest d’Italia e interesserà in particolar modo la Liguria e la Toscana, ma forte maltempo è previsto anche in Piemonte. Per la Liguria è infatti stata emessa un’Allerta rossa per la giornata di domani, mentre per il Piemonte l’Allerta, inizialmente gialla, è stata aggiornata ad arancione. Pertanto sono diversi i comuni che stanno decidendo di mantenere le scuole ...

Maltempo - allerta rossa in Emilia Romagna : anche domani Scuole chiuse a Bomporto [FOTO] : Stanotte a mezzanotte la zona F, della quale Bomporto fa parte, entrerà in allerta rossa, questo a scopo preventivo in considerazione dell’innalzamento dei livelli di Secchia e Panaro. Per questo è stata disposta la chiusura di tutte le scuole del territorio comunale di Bomporto. Le due idrovore che pescano acqua dal Naviglio sono regolarmente in funzione e per questo è confermata la chiusura della strada e del ponte sul Naviglio in centro ...

