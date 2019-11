Fonte : ilnapolista

(Di domenica 24 novembre 2019) Un giudizio che non dà speranze quello di Mariosul Corriere della Sera. In un commento alla partita tra Juventus e Atalanta, dedica qualche riga finale anche al match di San Siro tra Inter e. Una partita, scrive, che forse ai punti è finita con un piccolo vantaggio deldi Ancelotti, ma che dimostra che per entrambe le squadre il problema resta la testa e che da quel punto di vista laè compromessa. Queste le parole che usaper descrivere la situazione: “Fraè finita con un leggero vantaggio ai punti del. Ma dentro unaper entrambi. E con pochissimi segni di ripresa”. L'articolo: ladele delilsta.

napolista : Sconcerti: la stagione del #Milan e del #Napoli è mentalmente conclusa Sul Corriere della Sera scrive che la parti… -