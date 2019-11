Sciopero del trasporto aereo | Alitalia cancella 137 voli

Sicilia : Stretto di Messina - Sciopero 24 ore del personale Blu Jet : Palermo, 23 nov. (Adnkronos) - Il personale Blu Jet in servizio sullo Stretto di Messina incrocerà le braccia dalle 21 di mercoledì 27 novembre alle 21 di giovedì 28 novembre. Ad annunciarlo è Fsi. Lo sciopero è stato indetto dalle segreterie regionali dei sindacati Filt, Uilt e Ugl.

Sciopero del personale di volo : stop confermato - voli a rischio : La società che gestisce le torri di controllo negli aeroporti italiani ha annunciato lo stop di 4 ore per la giornata di...

Sciopero del personale di volo : stop di 24 ore - voli a rischio : La società che gestisce le torri di controllo negli aeroporti italiani ha annunciato lo stop di 24 ore per la giornata di...

Alitalia - sindacati : 13/12 Sciopero di 24 ore del trasporto aereo : sciopero nazionale di 24 ore del trasporto aereo venerdì 13 dicembre. Lo hanno proclamato Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl trasporto aereo. Alla base della protesta, il perdurare della crisi di Alitalia, la situazione del comparto del trasporto aereo, per il quale i sindacati chiedono a tutte le aziende l'applicazione del contratto di settore, e il rifinanziamento del Fondo di Solidarietà del trasporto aereo. Atlantia: “Non ancora ...

Lo Sciopero delle calciatrici spagnole è già finito : trovata l’intesa per il contratto collettivo : Lo sciopero delle giocatrici spagnole è già finito. In un incontro nel pomeriggio di oggi i sindacati AFE, UGT e Futbolistas ON hanno trovato un’intesa con i club della Prima Divisiòn di Liga Iberdrola fissando il 20 dicembre come data probabile per la firma del primo contratto collettivo del calcio femminile spagnolo. Lo scrive “Marca”. Lo scorso fine settimana, l’intera nona giornata del campionato femminile spagnolo di prima divisione ...

Spagna - club e sindacati fermano lo Sciopero del calcio femminile : I sindacati AFE, UGT e Futbolistas ON e i club della Prima Divisiòn di Liga Iberdrola hanno messo sul piatto le loro posizioni nella giornata di oggi, fissando il 20 dicembre come data probabile per la firma del primo contratto collettivo del calcio femminile spagnolo. Lo scrive “Marca”, a proposito dello sciopero indetto dalle calciatrici […] L'articolo Spagna, club e sindacati fermano lo sciopero del calcio femminile è stato realizzato ...

Arcelor Mittal - è Sciopero degli autotrasportatori e delle aziende dell'indotto : Emanuela Carucci I dipendenti dell'indotto ed i trasportatori che lavorano per lo stabilimento siderurgico di Taranto chiedono a Mittal il pagamento delle fatture: "Così non possiamo andare più avanti" È stato definito un "presidio rispettoso" lo sciopero degli autotrasportatori e di alcune aziende dell'indotto a Taranto davanti all'ex Ilva. C'è chi tra loro ha paura di parlare davanti alle telecamere "per ripercussioni all'interno ...

Lo Sciopero delle calciatrici in Spagna : Chiedono l'aumento del salario minimo, calcolato anche in base alla crescita del campionato, per sopperire all'assenza di tutele lavorative

Oggi il sito di Repubblica non sarà aggiornato per uno Sciopero della redazione : Oggi il sito di Repubblica non sarà aggiornato e domani, domenica, non uscirà il giornale di carta a causa dello sciopero indetto dal Comitato di redazione del quotidiano. I giornalisti scioperano per «i numerosi problemi di stampa e distribuzione del quotidiano

Palermo - assolti i 38 operai denunciati da Fincantieri per lo Sciopero del 2011. Fiom : “Grande vittoria - lottarono per il lavoro” : Sono stati tutti assolti “per non aver commesso il fatto” i 38 operai di Fincantieri che a luglio 2011 al Cantiere Navale di Palermo avevano partecipato a uno sciopero proclamato per il mancato arrivo di una commessa da 70 milioni di euro destinata per la ristrutturazione e la riparazione della nave da crociera Costa Romantica. E, dopo 11 giorni di manifestazione, erano stati accusati dall’azienda finendo poi a processo per ...

Sciopero scuola 27 novembre : protesta nazionale del personale Ata - lezioni a rischio : Un nuovo Sciopero nel comparto scuola ci attenderà tra pochi giorni. Dopo le proteste andate in scena di recente, toccherà al personale A.T.A. incrociare le braccia su tutto il territorio nazionale. La data da cerchiare in rosso sul calendario sarà quella di mercoledì 27 novembre. A proclamare l’agitazione sindacale è stata Feder. A.T.A., dopo il tentativo fallito di conciliazione dello scorso mese di settembre. Attraverso un comunicato ...

Serie C - il Rieti annuncia lo Sciopero per il 17 novembre : “poche speranze sul prosieguo del campionato” : L’AIC e i calciatori professionisti attualmente tesserati per il Rieti, società militante nel girone C di Serie C, denunciano la propria inaccettabile e insostenibile condizione lavorativa. “La maggior parte dei calciatori ancora oggi, nonostante formale messa in mora, non ha ricevuto il pagamento delle mensilità di luglio e agosto 2019 e nessun dipendente ha ancora ricevuto il pagamento della mensilità di settembre 2019. Alla ...

ArcelorMittal - a Taranto Sciopero di 24 ore nell’impianto dell’ex Ilva : Dalle ore 7 della mattina di venerdì 8 novembre, è scattato uno sciopero di 24 ore indetto da Fim, Fiom e Uilm nello stabilimento siderurgico ex Ilva di Taranto e negli altri siti del Gruppo ArcelorMittal. La protesta dei sindacati contro l'annunciato disimpegno della multinazionale anglo-indiana, che ha avviato la procedura di retrocessione dei rami d’azienda, non ha trovato il sostegno del sindacato Usb mentre nello stabilimento ArcelorMittal ...

Sciopero dell'acciaieria Arcelor Mittal. Gli operai : "Ma lo stato dov’è?" : Emanuela Carucci Le sigle sindacali Fiom e Uilm incrociano le braccia. L’azienda “precetta” i lavoratori. Protestano le ditte dell’appalto Il sole doveva ancora sorgere e gli operai erano già lì, davanti ai cancelli chiusi dello stabilimento siderurgico Arcelor Mittal di Taranto. L'odore di ferro è forte, entra nei polmoni e dà una sensazione metallica in bocca. Ogni mattina i dipendenti del siderurgico e dell'indotto sono costretti ...