Sci alpino – Coppa del Mondo | Noel guida la prima manche dello slalom maschile di Levi

LIVE Sci alpino - Slalom Levi 2019 in DIRETTA. show di Noel - Moelgg vede il podio. L’Italia sogna con Vinatzer - dalle 13.15 la seconda manche : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.22: Marchant si inserisce al 27mo posto. Razzoli e Tonetti appesi ad un filo sottilissimo. L’Italia rischia di avere solo due esponenti nella seconda manche 11.21: Tonetti è 29mo a pari merito con Razzoli, Sala è fuori dai 30 11.19: Pinturault non parteciperà alla seconda manche 11.14: Qualificazione difficile per l’azzurro Sala che si inserisce al 29mo posto perdendo tanto, ...

Sci alpino - Slalom Levi 2019 : Clement Noel dà una lezione nella prima manche - Manfred Moelgg si gioca il podio - bene Vinatzer : nella prima manche dello spalom maschile di Coppa del Mondo di Levi uno dei grandi favoriti non ha tradito le attese e si è installato a tutti: è Clement Noel. Il 22enne fenomeno francese sotto una fittissima nevicata ha preceduto di 39 centesimi il britannico Dave Ryding, di nuovo sugli scudi su una pista, la Levi Black dove due anni fa buttò letteralmente via la vittoria dopo aver chiuso in testa la prima metà gara. Terzo a 66 centesimi un ...

LIVE Sci alpino - Slalom Levi 2019 in DIRETTA. Noel impeccabile : primo davanti a Ryding e Zenhausern. Bravo Moelgg - delude Pinturault. Attesa per Vinatzer e Razzoli : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.38: Grave errore di Schwarz in fondo al muro. Gara compromessa, chiude undicesimo a 1″73 da Noel 10.37: Schwarz all’intermedio ha 3 centesimi di ritardo 10.37: Bella prova di REyding che combatte duramente fino alla fine ed è secondo! A 39 centesimi da Noel: ha trovato la gara perfetta 10.36: Il britannico Ryding ha 20 centeismi di vantaggio all’intermedio! 10.35: Bravo ...

LIVE Sci alpino - Slalom Levi 2019 in DIRETTA. Noel impeccabile : primo davanti a Zenhausern e Kristoffersen. Bravo Moelgg - delude Pinturault. Attesa per Vinatzer e Razzoli : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.31: Lo svizzero Meillard ha 6 decimi di ritardo all’intermedio 10.31: Inforca nella seconda parte di gara Gross. Non poteva certo essere al meglio con soli 15 giorni di lavoro alle spalle dopo l’operazione. La stanchezza si è fatta sentire 10.30: L’azzurro ha 8 decimi di ritardo all’intermedio 10.29: Fa peggio del compagno Pinturault, il francese Muffat-Jeandet che ...

LIVE Sci alpino - Slalom Levi 2019 in DIRETTA. Battaglia in Finlandia : Kristoffersen - Noel e Pinturault per la vittoria - Vinatzer e Razzoli per fare grande l’Italia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.12: pendio sulla cvarta semplice, quello di Levi ma con qualche tranello, già evidenziato nella gara femminile di ieri. Il muro, pur senza presentare difficoltà estreme, è il punto dove si può fare la differenza 10.10: -1 gradi sulla pista finlandese, tempo, come sempre, nuvoloso, fari dell’illuminazione artificiale, ovviamente, accesi 10.08. Questi, invece, i pettorali del primissimo ...

LIVE Sci alpino - Slalom Levi 2019 in DIRETTA : Kristoffersen - Noel e Pinturault favoriti - l’Italia attende Vinatzer e Razzoli : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La cronaca della seconda manche dello Slalom femminile – La lista di partenza dello Slalom maschile Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE testuale della prima manche dello Slalom di Levi che apre la stagione di Coppa del Mondo maschile tra le porte strette! Tanti i protagonisti attesi ma il favorito è il norvegese Henrik Kristoffersen, vincitore nel 2014 e altre tre ...

Sci alpino oggi in tv - Slalom Levi 2019 : orario d’inizio e dove vederlo. I pettorali di partenza : Dopo la gara femminile di ieri, si chiude il secondo fine settimana della Coppa del Mondo di sci alpino 2019/2020. A Levi, in Finlandia, tutto è pronto per il primo speciale della stagione anche per gli uomini sulla Levi Black. Il Circo bianco, con l’addio di Marcel Hirschrer, vedrà rimesso in discussione, con Henrik Kristoffersen pronto ad approfittarne. Quando un otto volte vincitore della Sfera di Cristallo dice “addio”, ...

Domenica Rai Sport - Palinsesto 24 Novembre 2019 | Sci alpino - Pallavolo - Basket : Come ogni fine settimana oggi, Domenica 24 Novembre 2019, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta Sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 57 e 58) e su satellite (per gli abbonati Sky canale 227, su Tivùsat ai canali 21 e...

Sci alpino - slalom femminile Levi 2019 : autogol Vlhova - numeri sempre più impressionanti per Shiffrin : Nello slalom di Coppa del Mondo di Levi Mikaela Shiffrin ha calato il poker di successi sulla Levi Black conquistando così altri due record in solitaria della sua straordinaria carriera: nessuno ha vinto quattro volte nella località finlandese del Circolo Polare Artico (la statunitense ha staccato la tedesca Maria Riesch, fermatasi a tre), e nessuno ha vinto 41 sialom di Coppa del Mondo uomini compresi: il leggendario svedese Ingemar Stenmark si ...

Sci alpino – Mikaela Shiffrin trionfa nello Slalom di Levi : cade Vlhova - 26ª Peterlini : Mikaela Shiffrin ottiene la sua 61ª vittoria in carriera, trionfando nello Slalom di Levi: sfortuna per Petra Vljova che cade dopo aver dominto la prima manche Levi incorona nuovamente Mikaela Shiffrin. La pluricampionessa americana ha centrato la 61esima vittoria in carriera (41esima nello Slalom) sulla pista finlandese, approfittando della sfortunatissima caduta accorsa alla slovacca Petra Vlhova, dominatrice della prima manche, sbalzata ...

Sci alpino - Slalom Levi 2019. Martina Peterlini : “Contenta della prima manche - un punto di partenza” : Martina Peterlini ha concluso al 26esimo posto lo Slalom di Levi, seconda tappa della Coppa del Mondo 2019-2020 di sci alpino. L’azzurra è stata brava a qualificarsi alla seconda manche col pettorale numero 46 e poi ha pensato a giungere al traguardo per conquistare i suoi primi punti in carriera nel massimo circuito itinerante. La 22enne, distaccata di 5.37 dall’inarrivabile statunitense Mikaela Shiffrin, è stata l’unica ...

Sci alpino - Slalom Levi 2019. Mikaela Shiffrin : “Non pensavo al record di Stenmark. Ora carica per Killington” : Mikaela Shiffrin ha vinto lo Slalom di Levi, seconda prova della Coppa del Mondo 2019-2020 di sci alpino. La fuoriclasse statunitense si è imposta sulle nevi finlandesi e ha confermato tutta la sua bravuta da vera dominatrice del Circo Bianco: dopo la prima manche era attardata di 13 centesimi da Petra Vlhova ma nella seconda frazione di gara si è letteralmente scatenata mangiandosi tutte le porte e mettendo così pressione alla slovacca che è ...

Sci alpino - slalom femminile Levi 2019 : Vlhova esce - trionfa Shiffrin su Holdener e Truppe. Martina Peterlini 26^ : Tutti erano pronti ad ammirare l’ennesimo duello tra Mikaela Shiffrin e Petra Vlhova e invece la slovacca, in testa dopo la prima manche dello slalom di Coppa del Mondo di Levi con 13 centesimi di vantaggio sulla statunitense è andata in testacoda dopo dieci porte della seconda metà gara uscendo da uno dei dossi che sono stati formati quest’anno per rendere la Levi Black un po’ più difficile di quanto non fosse in passato. Morale della favola, ...

LIVE Sci alpino - Seconda manche Slalom Levi femminile 2019 in DIRETTA : Shiffrin domina! Vlhova inforca - Holdener e Truppe sul podio. Peterlini 26ma : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA DELLA COPPA DEL MONDO (GENERALE E Slalom) 14.17: Grazie per averci seguito. Appuntamento a domani mattina per lo Slalom maschile. Buona giornata 14.15: Italia bocciata su tutti i fronti: una sola atleta qualificata nella Seconda manche e cinque posizioni perse anche per lei, Martina Peterlini, nella Seconda manche. Siamo all’anno zero in questa specialità in casa ...