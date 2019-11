Scherma | Coppa del Mondo 2019-2020 | sciabolatrici azzurre seste ad Orleans Vittoria per

Scherma – Coppa del Mondo : Arianna Errigo ritrova la vittoria nel fioretto - Elisa di Francisca sul podio a Il Cairo : Arianna Errigo ritrova il sorriso: l’azzurra di nuovo sul gradino più alto in Coppa del Mondo dopo tre lunghi anni a digiuno Inizia nel migliore dei modi la stagione di Coppa del Mondo di fioretto per l’Italia: Arianna Errigo è infatti ritornata alla vittoria nel fioretto femminile, urlando di gioia ad Il Cairo. Un doppio podio azzurro, con Elisa Di Francisca che ha conquistato un ottimo bronzo. Un successo speciale per Arianna ...

Scherma - Coppa Del Mondo : Arianna Errigo trionfa al Cairo! Terzo posto per Elisa Di Francisca nel fioretto femminile : Il Cairo (Egitto) si tinge d’azzurro per la Coppa del Mondo di Scherma. La pedana egiziana è territorio di conquista per le ragazze del fioretto femminile che, come si suol dire, suonano la campana. E’ Arianna Errigo che, da attrice consumata, domina la scena sul palcoscenico dei Faraoni e si aggiudica nettamente la finale contro la cinese Shi Yue. 15-6 lo score finale dell’atto conclusivo di una Errigo che si è espressa su ...

Scherma - Coppa del Mondo : prova negativa per le azzurre della sciabola femminile a Orleans. Vince Brunet : Brutte notizie da Orleans per le ragazze della sciabola femminile azzurra. Nessuna delle italiane è riuscita ad andare oltre gli ottavi di finale nell’appuntamento francese della Coppa del Mondo di Scherma. Le migliori sono state Martina Criscio e Michela Battiston che si sono arrese rispettivamente alla rumena Pascu (15-10) e alla russa Pozdniakova (15-11). Si erano fermate al primo turno del tabellone principale invece Irene Vecchi, ...

Scherma - Coppa del Mondo : gli spadisti azzurri chiudono lontano dal podio nella tappa di Berna. Vittoria per Igor Reizlin : Si è svolta oggi (23 novembre) la tappa dedicata alla spada maschile della Coppa del Mondo di Scherma a Berna. Non bene gli azzurri che hanno chiuso lontano dalla zona podio. Il migliore tre gli italiani è stato Davide Di Veroli sconfitto agli ottavi dal marocchino Houssam Elkord (15-12). Eliminati ai 16esimi Marco Fichera e Lorenzo Buzzi. Il primo, dopo aver superato il giapponese Masaru Yamada col punteggio di 15-8, è stato sconfitto 15-12 dal ...

Scherma - Coppa del Mondo 2019-2020 : i risultati degli azzurri nelle qualificazioni della spada maschile - fioretto e sciabola femminile : E’ cominciato il ricchissimo fine settimana della Coppa del Mondo di Scherma. Si gareggia nella spada maschile, fioretto e sciabola femminile. Qui di seguito tutti i risultati degli azzurri nelle qualificazioni. spada maschile La nuova stagione della Coppa del Mondo di spada maschile è cominciata da Berna e saranno sette gli azzurri presenti nel tabellone principale della gara svizzera. Già sicuri di essere presenti nel main draw erano ...

Scherma - Coppa del Mondo 2019-2020 : El Cairo - fiorettiste azzurre pronte a spodestare Deriglazova : Si parte e la curiosità è tanta, anche nel fioretto femminile. Soprattutto in casa Italia, dove le azzurre sono presenti addirittura in sei tra le prime 25 del ranking mondiale a livello individuale, ma non al primo posto, perché lì svetta la tre volte iridata nonché campionessa olimpica in carica, Inna Deriglazova, donna da battere in questa stagione. E allora i temi sono davvero tanti per la squadra di Cipressa alla vigilia della prima tappa ...

Scherma - Coppa del Mondo sciabola. L’analisi di Sirovich : “Squadra perfettamente rodata - non scende mai dal podio. Ma quella semifinale con l’Ungheria…” : Due podi, una squadra molto solida, le individualità ormai ben note, e altri nomi che avanzano, seppur non giovani. Tutto questo e molto altro ha lasciato in casa Italia la tappa maschile di El Cairo, prima uscita stagionale per la sciabola. Peccato per la gara individuale, dove Samele si è arreso solo in finale e solo per una stoccata al francese Anstett, e peccato per la semifinale con l‘Ungheria nella gara a squadre. Ma sono peccati ...

Scherma - Coppa del Mondo 2019-2020 : terzo posto per gli sciabolatori a Il Cairo. Vince la Corea del Sud : L’Italia conquista il terzo posto nella prova a squadre della tappa di Coppa del Mondo di sciabola maschile a Il Cairo. Il quartetto azzurro composto da Luigi Samele, Luca Curatoli, Enrico Berrè e Aldo Montano, ha superato nella finalina per il gradino più basso del podio la Russia con il punteggio di 45-31. Una sfida che ha visto partire male l’Italia, ma il 7-0 di Montano a Danilenko ha dato il via all’allungo decisivo degli ...

Scherma paralimpica - Coppa del Mondo Amsterdam 2019 : nuova vittoria per Bebe Vio : vittoria per Bebe Vio nella tappa della Coppa del Mondo di Scherma paralimpica in programma ad Amsterdam: in Olanda l’azzurra, nella terza giornata di gare, ha vinto nel fioretto femminile Categoria B, battendo nell’atto conclusivo per 15-4 la cinese Zhou Jingjing, dopo aver piegato, con identico punteggio, la russa Irina Mishurova in semifinale e l’altra cinese Kang Su nei quarti, mentre agli ottavi aveva ...

Scherma - Coppa del Mondo Il Cairo 2019 : Luigi Samele secondo nella sciabola - l’azzurro cede in finale ad Anstett : Ottimo secondo posto per Luigi Samele nella tappa di Coppa del Mondo di Scherma a Il Cairo (Egitto) dedicata alla sciabola. L’azzurro ha superato nel primo turno il sudcoreano Jaeseung Jung con un secco 15-4. Nei sedicesimi di finale l’alfiere delle Fiamme Gialle ha lasciato 6 punti al cinese Yingming Xu. Ai sedicesimi il derby con l’altro azzurro Luca Curatoli chiuso sul 15-9. Sfida tutta italiana anche nel turno successivo ...

Scherma - Coppa del Mondo Il Cairo 2019 : i convocati dell’Italia. C’è Montano : Prima tappa per la Coppa del Mondo di sciabola maschile. Da venerdì 15 fino a domenica 17 novembre si vola in Egitto, precisamente ad Il Cairo: 194 gli atleti presenti in una prova ovviamente fondamentale in chiave ranking olimpico. Dodici gli azzurri convocati per la tappa egiziana: Aldo Montano, Luca Curatoli, Enrico Berrè, Gigi Samele, Dario Cavaliere, Francesco D’Armiento, Matteo Neri, Gabriele Foschini, Luigi Miracco, Giacomo ...