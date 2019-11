Scherma | Coppa del Mondo 2019-2020 | a Berna spadisti azzurri bravissimi | ma beffati dalla

Fonte : oasport

(Di domenica 24 novembre 2019) Un atroce beffa. Giusto alla fine, sul 44-44 nell’assalto per il primo posto contro i “soliti” francesi e dopo che la stoccata della vittoria era stata annullata a Fichera, prima del 45-44 di Borel, per un corpo a corpo giudicato non regolare dal Presidente di giuria, per altro senza proteste azzurre. Un peccato, ma nulla toglie alla prova degliitaliani, meravigliosa. Ricapitoliamo. Proprio nella tappa in cui il CT Sandro Cuomo aveva deciso di cambiare il quartetto a squadre, inserendo il giovane e promettente Di Veroli al posto di Cimini, glidanno una sterzata decisiva al loro cammino di qualificazione olimpica e si prendono un secondo posto di notevole prestigio anella prima prova didel, superando, tra le altre, ai quarti di finale la Corea del Sud, in semifinale l’Ucraina (per una stoccata e proprio grazie a ...

