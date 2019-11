Fonte : calcioweb.eu

(Di domenica 24 novembre 2019) Si è concluso un match importante valido per la, si è giocato il match delle 18 valido per la tredicesima giornata del campionato di Serie A, sono scese in campoe Udinese. Partita dai due volti, nel primo tempo molto meglio la squadra bianconera, nelle ripresa in crescita la squadra dianche grazie all’espulsione ingenua di Jajalo. Nel complesso meglio l’Udinese mentre laha dimostrato ancora qualche difficoltà. Gli ospiti passano in vantaggio grazie ad un gran gol di Nestorovski, il primo tempo sembra indirizzato verso il vantaggio ospite, poi una magia di Gabbiadini su punizione ha impattato il risultato. Nel secondo tempo ingenuità di Jajalo che lascia la sua squadra in 10, ladecide la partita grazie ad un calcio di rigore procurato da Quagliarella e realizzato da Ramirez. Nel finale il risultato non cambia più, ...

CalcioWeb : Scatto salvezza della #Sampdoria, ribaltata l'#Udinese: tre punti d'oro per Ranieri [FOTO] - FMelicchio : @dnaJuve27 @juventusfc Ma sono sulla strada della serie B? Perché altrimenti gli diamo una mano! Mazzarri manco uno… - DragoRiviera : RT @DavideRiboli: Questo scatto sta facendo il giro del web, spesso accompagnato da giudizi etici e morali che non riesco a condividere int… -