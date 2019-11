Savona | crolla viadotto sull' autostrada A6 in direzione Torino per il maltempo «È

Savona - crolla un viadotto dell'autostrada A6 per Torino. Si teme anche un cedimento del ponte gemello : È successo all'altezza di Altare in Valbormida. Non si ha notizia di feriti ma non si escludono vetture coinvolte, le ricerche sono in corso. Toti: "Qualcuno avrebbe visto un'auto transitare ma non è una segnalazione certa"

Maltempo Savona : crolla porzione di viadotto sull’A6 [FOTO - VIDEO e AGGIORNAMENTI LIVE] : Si è verificato un crollo di una porzione di viadotto sull’autostrada A6 Torino–Savona, nel tratto savonese in direzione nord all’altezza del chilometro 122 nella zona di Altare. Si tratta di una trentina di metri circa di autostrada, dopo l’innesto con la A10, a circa un chilometro e mezzo da Savona verso Altare. Il tratto che ha ceduto appartiene alla A6, la cosiddetta “Autostrada dei Fiori”, gestita dal ...

