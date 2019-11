Sardegna | 700 chili di marijuana | cocaina | armi ed esplosivo | tre arresti ad Orgosolo

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 24 novembre 2019) Durante la conferenza stampa - che si è tenuta la scorsa mattina nella sede del Comando provinciale dei Carabinieri di Nuoro - gli investigatori dell’Arma hanno assicurato che quello effettuato negli scorsi giorni è probabilmente uno dei sequestri più consistenti di droga,eddegli ultimi tempi. Settecentodidi ottimo pregio, nascosti in alcune bustoni all’interno di alcune abitazioni del centro abitato di, sono stati infatti sequestrati dai Carabinieri del Reparto operativo del Comando provinciale di Nuoro. Che hanno anche recuperato 70 grammi di– sempre all’interno di diverse case in uso agli arrestati - oltre che due pistole calibro 7.65, una calibro 38, una calibro 9x21, tutte con la matricola abrasa e con diverse munizioni. Oltre a questo, i Carabinieri hanno anche sequestrato dodici saponette dida cava in gelatina, per ...

