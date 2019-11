San Donà di Piave Giovanni Trentin morto prima di esibirsi a Cremona

Inter e Milan - rispunta l’idea San Donato per lo stadio : «Se poi dovessimo avere dei problemi, ci faremo venire altre idee». Il presidente del Milan Paolo Scaroni ha aperto così al famoso piano B per lo stadio dei rossoneri insieme all’Inter. E, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, tra le altre idee è rispuntata anche una vecchia ipotesi. Si parla infatti di San Donato, […] L'articolo Inter e Milan, rispunta l’idea San Donato per lo stadio è stato realizzato da Calcio e ...

Giovane italiano dona le proprie cellule staminali : salvato paziente inglese affetto da grave tumore del Sangue : Pochi giorni fa, un Giovane residente in Piemonte, con un atto di grande altruismo e gratuita solidarietà, ha offerto una concreta speranza di guarigione ad un paziente inglese affetto da una grave patologia tumorale del sangue, donando le cellule staminali emopoietiche del midollo osseo (CSE). Mario (il nome è di fantasia) è risultato l’unico compatibile tra oltre 37 milioni di donatori iscritti nei Registri Internazionali che si rendono ...

Calcio : Sandonà (Gruppo Zaia) - 'bandiera S. Marco rappresenta tutti i veneti' : Vneezia, 11 nov. (Adnkronos) - “Il divieto di esporre la bandiera di San Marco all’interno dello stadio Euganeo di Padova prima della partita di Calcio è davvero ingiustificato. La millenaria bandiera Serenissima, dalla quale deriva il gonfalone ufficiale della Regione del Veneto, rappresenta tutti

Svolta spirituale per Nathalie Caldonazzo : riti sciamani con salvia e palo Santo : Dopo il difficile percorso affrontato a Temptation Island Vip, che l'ha portata alla rottura con il fidanzato Andrea Ippoliti, Nathalie Caldonazzo sta riprendendo in mano le redini della sua vita. Decisa e determinata, si sta buttando a capofitto nel lavoro, pronta a nuovi progetti e concentrata sulle sue due più grandi passioni l'arte e la musica. Da quando è tornata dalla Sardegna, la showgirl sembra essere rinata grazie anche ad una ritrovata ...

Uomini e Donne : Giulio starebbe penSando di abbandonare il programma : È un'indiscrezione piuttosto inaspettata quella che sta impazzando sul web nelle ultime ore: pare che Giulio Raselli abbia confidato ad alcuni amici di considerare l'ipotesi di ritirarsi da Uomini e Donne senza scegliere. L'influencer Amedeo Venza, in particolare, ha riportato il gossip secondo il quale il tronista sarebbe parecchio insofferente in questo periodo, soprattutto a causa delle voci che lo vorrebbero d'accordo con una delle sue ...

Giovanni - 4 mesi - malato e abbandonato La sua casa è l’ospedale Sant’Anna : Il piccolo ha meno di quattro mesi, è nato con la Ittiosi Arlecchino, malattia degenerativa che colpisce principalmente la pelle

AlesSandria - esplosione in edificio abbandonato a Quargnento : deceduti tre pompieri : Una terribile tragedia si è verificata nella notte tra il 4 e il 5 novembre, intorno alle ore 2:00, a Quargnento, nell'alessandrino, dove è andato distrutto un edificio che fortunatamente era disabitato. Sul posto sono intervenute immediatamente diverse squadre di Vigili del Fuoco, che hanno tentato per diverso tempo di avere la meglio sulle fiamme. All'improvviso però qualcosa è andato storto e si è udita una potente deflagrazione: sono rimaste ...

Fake - AlesSandro Sallusti sbotta contro Innocenzi e Petrini : “Greta Thunberg ci prende per il c***”. Si alza e abbandona lo studio : “Greta Thunberg ci prende per il culo. E chi altri dietro di lei?”. Botta e risposta tra il direttore de Il Giornale, Alessandro Sallusti, da una parte, e le giornaliste Giulia Innocenzi e Valentina Petrini, dall’altra, durante il nuovo programma condotto da quest’ultima sul Nove, Fake – La fabbrica delle notizie. L’oggetto del contendere sono i cambiamenti climatici, con Sallusti che ha attaccato la ...

Spoiler U&D : Carlo nuovo tronista - AlesSandro Basciano ha abbandonato il programma : Emergono delle novità sorprendenti riguardanti il trono classico di Uomini e Donne. A quanto pare, nei prossimi giorni subentrerà un nuovo tronista il cui nome è Carlo Pietropoli. A rivelare questa notizia è stato il portale Witty Tv. Dopo l'uscita di scena di Sara Tozzi, Maria De Filippi e lo staff sarebbero corsi ai ripari riaprendo il casting per trovare un valido rimpiazzo. Intanto, si torna a parlare dell'ultima registrazione del trono ...

Sanità - il gruppo Recordati dona 2 milioni all’ospedale dei bambini di Milano per nuova unità degenza e rinnovo ambulatorio : “Attualmente sono conosciute più di 7mila malattie rare, ma ad oggi esistono trattamenti solo per meno del 10% di queste”. Lo ha sottolineato Andrea Recordati, amministratore delegato dell’omonima casa farmaceutica, in occasione dell’inaugurazione del padiglione dell’ospedale Buzzi di Milano intitolato al fratello Giovanni, scomparso nel 2016. Dal 1 novembre l’ospedale dei bambini del capoluogo lombardo potenzierà la ...

Donare il Sangue - perché bisogna farlo e quali vantaggi dà : Ci avete mai pensato? Bastano pochi minuti e si può davvero dare la vita. Come? Semplicemente donando il proprio sangue, che può diventare cura per tante persone che soffrono. Nell’epoca dei social siamo abituati ad attivarci quando una richiesta ci colpisce dritta al cuore, ma dovremmo invece trasformare la donazione in una sana abitudine, che aiuta noi stessi a rimanere controllati e chi lotta contro una malattia. In Italia, oggi, i donatori ...

Anna Ascani ad Agorà attacca Donatella Tesei : "Vuole privatizzare la Sanità in Umbria" : Anna Ascani, ospite di Serena Bortone ad Agorà, su Raitre, commenta il disastroso risultato dei partiti di governo alle elezioni regionali: "In Umbria la situazione era critica da anni il Pd non ha fatto quello che doveva fare, non c'è stato quel cambiamento che i cittadini chiedevano e sono andati

San Pietro Vernotico - deceduta l'anziana 92enne abbandonata dalla famiglia in ospedale : Non ce l'ha fatta la nonnina di 92 anni che da diversi mesi era ricoverata presso l'ospedale "Ninetto Melli" di San Pietro Vernotico, nel brindisino. La signora da mesi si trovava ricoverata presso la stessa struttura sanitaria, e non molto tempo fa le sue condizioni si sono aggravate, tanto che la stessa ebbe una crisi cardiaca. I medici riuscirono a stabilirla, e quindi la dimisero dal nosocomio. Questa vicenda ha però alcuni tratti che per ...

Spoiler U&D - Ida e Riccardo pasSano la notte insieme e poi abbandonano il programma : I colpi di scena a Uomini e donne non mancano mai e ieri pomeriggio c'è stata una nuova registrazione del trono over, la quale è stata a dir poco ricca di sorprese e novità, in particolar modo per la coppia composta da Ida e Riccardo. Chi ha visto le ultime puntate del dating show di Maria De Filippi sa bene che Riccardo ha cercato di riavvicinarsi alla dama e di avere una seconda chance ma Ida, in un primo momento, è stata molto dura. Eppure, ...