Salah sta bene | mercoledì sarà titolare contro il Napoli

(Di domenica 24 novembre 2019)partirànel match di Champions League diall’Anfieldil. La certezza arriva da Jurgen Klopp in persona che al termine della gara di ieriil Crystal Palace ha parlato delle condizioni del calciatore che era rimasto in panchina per una contusione alla caviglia “Momo sta. Non ha potuto allenarsi per nove giorni perché era con l’Egitto, é tornato a casa e si é allenato solo 60-70%. Soltanto venerdì l’ho visto al 100% per la prima volta, dovevamo decidere se rischiarlo o preservarlo. Abbiamo deciso di tenerlo in panchina. Volevamo farlo entrare nel finale, ma poi abbiamo segnato il gol del 2-1 e abbiamo deciso di lasciarlo a riposare.iltornerà” I Reds, intanto, con una vittoriastrapperebbero il pass per gli ottavi di finale con la certezza del primo posto, ...

