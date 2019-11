Roma-Brescia 3-0 | le pagelle di CalcioWeb | Smalling l’uomo del match FOTO

Fonte : calcioweb.eu

(Di domenica 24 novembre 2019), ledi– Si sono concluse le gare delle 15 valide per la tredicesima giornata del campionato di Serie A, secondo tempo di grande livello per lache ha superato senza grossi problemi il. Partita di carattere per la squadra di Grosso nel prima tempo, nel secondo tempo è invece dominio giallorosso che trova per tre volte la via del gol in pochi minuti. La partita si apre con il gol di, lo stesso difensore decisivo per il raddoppio firmato da Mancini. Gol annullato a Zaniolo ma poco dopo è Edin Dzeko a chiudere definitivamente i conti. Nel finale il risultato non cambia più, finisce 3-0. In alto lagallery con le immagini del, ledi(4-2-3-1): Pau Lopez 6; Florenzi 6.5 (dal 77′ Santon s.v.), Mancini 7.5,7.5, Kolarov 6.5; Veretout 6.5, Diawara 6; Zaniolo 6.5 ...

SkySport : ? #UltimOra #Brescia ? #Balotelli non convocato contro la #Roma #SkySport #SkySerieA #RomaBrescia - Calciodiretta24 : Roma-Brescia 3-0, il tabellino: succede tutto nel secondo tempo - shitisawmiley : RT @PagineRomaniste: NEL SECONDO TEMPO LA ROMA SALE IN CATTEDRA E ANNICHILISCE IL BRESCIA PER 3-0 CON LE RETI DI SMALLING, MANCINI E DZEKO.… -