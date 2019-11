Roma | aveva cocaina nel reggiseno | arrestata Fabiola Moretti | ex di un boss della Magliana

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 24 novembre 2019) Lavinia Greci La donna, collaboratrice di giustizia e personaggio chiave in numerose inchieste, è stata fermata in un posto di blocco. Era già stataper avere accoltellato il genero La chiamavano la "primula rossa"bandae, negli anni, il nome disi è fatto sentire per il suo passato piuttosto ingombrante. Ma anche per il suo presente. Anche perché, in queste ore, la donna è stata fermata per detenzione e spaccio di stupefacenti. Secondo quanto riportato dal CorriereSera, venerdì pomeriggio, infatti, mentre attraversava con la sua macchina via Laurentina, a, la donna, che oggi ha 64 anni, è stata fermata a un posto di blocco. Una volta perquisita dalle forze dell'ordine è stata trovata in possesso di droga. La coca nelIn base a quanto riportato, infatti, a, che si trovava alla guidasua ...

LaStampa : Spaventato dal pressing dei big e dall’ira del fondatore, il capo politico lascia il tour in Sicilia. Aveva diserta… - rontagnano : RT @jacopo_iacoboni: Beppe Grillo venerdì è venuto a Roma per indirizzare Di Maio verso l’alleanza col Pd, o piuttosto perché aveva un appu… - aquino5vincenzo : RT @jacopo_iacoboni: Beppe Grillo venerdì è venuto a Roma per indirizzare Di Maio verso l’alleanza col Pd, o piuttosto perché aveva un appu… -