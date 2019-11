Robbie Williams | “Ammiro Liam Gallagher | ma ho ancora voglia di pestarlo”

Robbie Williams - duetti con Stewart e Adams in The Christmas present : Esce oggi, venerdi' 22 novembre, "The Christmas present" (Columbia Records/Sony Music UK), il primo album di Natale di Robbie Williams

Robbie Williams : "Non sono uscito di casa per tre anni per colpa dell'ansia" : Ha ammesso di non essere uscito da casa per tre anni per colpa di una forma di fobia sociale “estrema” e ha raccontato che, le poche volte in cui ci provava, non sapeva come comportarsi con le persone, come intrattenere una conversazione. Robbie Williams, la popstar di successi planetari come “Angels”, ha parlato delle difficoltà che ha incontrato lungo il suo percorso e che lo hanno condotto alla dipendenza. ...

Robbie Williams scherza sull'ultimo lavoro : Sono uno che canta canzoni di Natale : Da divo del pop a canzoniere di musica natalizia: scherza su questa evoluzione Robbie Williams per presentare il suo ultimo lavoro "Christmas Presents", un doppio album con grandi classici e canzoni natalizie inedite... Robbie Williams è uno degli artisti maggiormente apprezzati della scena pop internazionale. Dopo una lunga assenza è tornato in una veste inedita, con un doppio album interamente dedicato il Natale. Un regalo che ha voluto ...

The Christmas Present è il doppio album natalizio di Robbie Williams : tracklist - duetti e versioni : Mentre è impegnato in una serie di show in giro per l'Europa, torna sul mercato con The Christmas Present: il doppio album natalizio di Robbie Williams, in uscita il prossimo 22 novembre, è anche il suo primo disco di Natale in carriera, che arriva in un anno ricco di novità. Il 2019 lo ha visto debuttare col suo primo spettacolo da resident a Las Vegas, che ha registrato il tutto esaurito, mentre a luglio scorso si è esibito in uno storico ...

Robbie Williams si sposa di nuovo : Robbie Williams e Ayda Field si risposeranno in occasione del loro decimo anniversario di nozze con un matrimonio più soft. Robbie Williams è uno dei cantanti più conosciuti nell'ambito della musica pop mondiale. Lui è senza alcun dubbio un'icona, che continua a far parlare di sé, anche se stavolta da un punto di vista molto più sentimentale che per storie pruriginose sul suo conto. Ebbene il cantante, sposato da dieci anni, si ...