Risultati Serie B | 13ª giornata | lo Spezia regola il Frosinone | la classifica aggiornata

Risultati Serie A Basket – Brindisi resta in scia della Virtus Bologna - sorrisi per Treviso e Venezia : la Fortitudo si impone all’overtime : Termina la decima giornata del campionato di Serie A di Basket, tutti i Risultati delle gare disputate oggi La decima giornata del campionato di Serie A di Basket regala emozioni e colpi di scena, rendendo avvincente la lotta per definire l’inseguitrice della Virtus Bologna. Alle spalle degli emiliani resta Brindisi, che vince con ampio margine la sfida contro Pistoia, imponendosi con il risultato di 100-67. Grande prestazione ...

Basket femminile - Serie A1 2019-2020 : i Risultati della 7^ giornata. Impresa di Vigarano a Ragusa - non sbagliano Schio e San Martino di Lupari : Dopo le vittorie di Venezia e Sesto San Giovanni negli anticipi di ieri, oggi pomeriggio si sono disputate le restanti cinque partite in programma per la settima giornata della Serie A1 di Basket femminile. La notizia della giornata è la sorprendente vittoria di Vigarano a Ragusa, che pone fine all’imbattibilità della capolista. Non sbagliano invece Schio e San Martino di Lupari, che con questi due punti raggiungono la testa della ...

Risultati Serie C - 16ª giornata – Il Teramo ferma il Bari : le classifiche aggiornate : Risultati Serie C – La Serie C non si ferma mai. Si scende in campo per la sedicesima giornata. Un turno che si preannuncia scoppiettante. Cinque gli anticipi del sabato. Nel gruppo A, pari (2-2) tra Pro Vercelli e Renate e tra Lecco e Giana Erminio (1-1). Nel gruppo B Virtus Verona-Carpi finisce 1-2. Nel gruppo C continua la marcia della Reggina che vince 4-1 contro il Rende, ok anche la Ternana, 2-1 alla Viterbese. Il resto del ...

Risultati Serie A – Tris Roma - vola la Lazio : colpo Verona contro la Fiorentina : La Roma rifila 3 gol al Brescia, Lazio all’ultimo respiro contro il Sassuolo, colpo Verona contro la Fiorentina: i Risultati della 13ª Giornata di Serie A Dopo le vittorie di Juventus e Inter, oltre al pareggio fra Milan e Napoli, maturati nella giornata di ieri, il 13° turno di Serie A prosegue con 4 gare nel classico appuntamento domenicale. Bologna e Parma si dividono un punto nel 2-2 che porta le firme di Kulusevski e Iacoponi per gli ...

Risultati Serie A live - 13ª giornata : si gioca Bologna-Parma - la classifica aggiornata : Risultati Serie A – Serie A nuovamente in campo dopo la sosta per le Nazionali. Il match d’apertura va alla Juve, che vince in rimonta e nel finale a Bergamo consolidando il primato. Il programma prosegue con Milan-Napoli, finisce 1-1 e Torino-Inter. Domenica che sarà aperta dal derby emiliano tra Bologna e Parma. Tre le gare delle 15: Roma-Brescia, Sassuolo-Lazio e Verona-Fiorentina. Alle 18 si gioca Sampdoria-Udinese, il ...

Risultati Serie C - classifiche/ Diretta gol live score - 16giornata - 24 novembre - : Risultati Serie C, classifiche: Diretta gol live score delle partite che domenica 24 novembre si giocano per i gironi A, B e C del campionato.