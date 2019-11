Regionali Calabria | De Masi insiste | “M5s e Pd | basta veti incrociati per il bene della

Elezioni Regionali Calabria 2020 : data - candidati e quando si vota : Elezioni regionali Calabria 2020: data, candidati e quando si vota Il 2020 sarà un anno politicamente intenso. Il destino del governo in carica, nato sull’alleanza – dopo la rottura tra pentastellati e Lega – tra M5S, Pd, LeU e a seguire Italia Viva incrocia le Elezioni regionali che vedranno il ritorno alle urne di 8 regioni italiane. Il centrodestra, il cui vantaggio elettorale è registrato da tutti i sondaggi a livello ...

Elezioni Regionali in Calabria : il M5S sceglie il docente Francesco Aiello : Il MoVimento 5 Stelle ha scelto, ma non ancora ufficializzato, il nome da presentare come candidato alla presidenza della Regione Calabria: è l'economista e docente universitario Francesco Aiello, professore di politica economica all'Università della Calabria nonché fondatore di Open Calabria. Il diretto interessato, però, non ha ancora sciolto la riserva e si è preso qualche giorno per decidere se accettare o meno questo che più che un onore ...

M5s alle Regionali - Di Maio chiude alle alleanze : “Corriamo da soli in Emilia e Calabria”. Bonaccini (Pd) : “Così schiacciati tra noi e la Lega” : Il Movimento 5 stelle correrà da solo alle regionali in Emilia-Romagna e Calabria. Nel giorno in cui diversi esponenti di primo piano chiedono un voto online per decidere su eventuali alleanze, Luigi Di Maio ripete quando aveva già annunciato ieri, poco dopo il voto su Rousseau: “Evidentemente andiamo da soli in quelle regioni“. Un annuncio al quale replica il governatore Stefano Bonaccini, ricandidato dal Pd in Emilia-Romagna: ...

Elezioni Regionali Calabria - il candidato alla presidenza del Movimento 5 Stelle è Francesco Aiello : Il Movimento 5 Stelle ha scelto il suo candidato alla presidenza della Regione Calabria: si tratta del docente universitario di politica economica Francesco Aiello. Lo stesso docente, che è anche fondatore del portale di economia Open Calabria, avrebbe chiesto qualche giorno per sciogliere la riserva e decidere se accettare la candidatura.Continua a leggere

Regionali - da Rousseau sì a liste M5S in Emilia Romagna e Calabria : Regionali, Alle ore 20 di ieri, si è conclusa la votazione su Rousseau attraverso la quale gli iscritti abilitati al voto hanno espresso la decisione

**Regionali : domani conference call Di Maio-delegati Calabria E.Romagna** : Roma, 21 nov. (Adnkronos) - A lavoro subito. domani stesso Luigi Di Maio, a quanto si apprende, avrà una conference call con i due responsabili delle elezioni regionali in Calabria ed Emilia Romagna, Paolo Parentela e Andrea Bertani. Sul tavolo la presentazione delle liste. I tempi stringono e i 5 S

Regionali - Di Maio accetta il verdetto del voto su Rousseau : “In Emilia Romagna e Calabria correremo da soli” : L’annuncio di Luigi Di Maio, davanti ai cronisti a Palazzo Chigi, dopo l’esito del voto sulla Piattaforma Rousseau: “Siamo alternativa alla destra e alla sinistra, siamo la terza via. Dobbiamo essere tutti felici“. Alla fine il No – che per come è stato espresso il quesito referendario significa sì alle liste – ha ottenuto 19.248 voti attestandosi al 70,6%. Il capo politico: “Era necessario fare questo ...

Rousseau ha deciso : "M5s soli alle Regionali in Emilia e Calabria". Il tragico scenario di Noto : Come volevasi dimostrare: l'esito tanto atteso sulla piattaforma Rousseau ha decretato un forte "no". Gli iscritti cinque stelle hanno scelto di formare delle liste autonome, senza il Pd dunque, per le regionali in Emilia-Romagna e in Calabria. Un vero e proprio schiaffo agli alleati di governo e un