Reggio Emilia | Sardine in piazza | “Non votavo | ma ora non posso stare a casa” | “Politici

Basket - Serie A 2019-2020 - 10a giornata : Simone Fontecchio trascina Reggio Emilia alla quinta vittoria - Varese sconfitta nel finale : La decima giornata della Serie A 2019-2020 si apre con il successo casalingo della Grissin Bon Reggio Emilia nei confronti dell’Openjobmetis Varese per 81-74. Gli uomini di Maurizio Buscaglia guidano per larghi tratti nella serata del PalaBigi, e con questo quinto successo si issano temporaneamente all’interno del gruppo in quarta posizione a quota 10 punti. La Grissin Bon può sorridere grazie ai 19 punti di Simone Fontecchio, ai 16 ...

Basket – Reggio Emilia trionfa nell’anticipo della 10ª giornata : Varese ko : La Grissin Bon Reggio Emilia si aggiudica l’anticipo del sabato sera contro Varese E’ iniziata questa sera la 10ª giornata del campionato italiano di Serie A di Basket: in campo si sono sfidate la Grissin Bon Reggio Emilia e l’Openjobmetis Varese. I padroni di casa hanno iniziato col piede giusto il match, per poi però cedere al gioco dei rivali nel secondo quarto. Al rientro in campo dalla pausa lunga, però, i reggiani ...

Sardine - a Reggio Emilia in 9mila cantano “Bella ciao” e “Com’è profondo il mare” di Lucio Dalla. Piazza piena anche a Perugia : A Reggio Emilia almeno 9mila “Sardine” hanno riempito Piazza Prampolini, mentre a Perugia almeno 5mila persone hanno riempito Piazza della Repubblica. Nonostante in nessuna delle due città fosse previsto un comizio di Matteo Salvini, i manifestanti hanno deciso di manifestare per unirsi alle decine di piazze spontanee organizzate dopo il primo successo in Piazza Maggiore a Bologna del 14 novembre scorso. A Reggio Emilia erano ...

Sardine - Piazza piena a Reggio Emilia. Obiettivo 100mila a Roma il 14 dicembre : Dopo Bologna e Modena, il flash mob anti Lega delle ‘Sardine’ ha riempito anche Piazza Prampolini a Reggio Emilia. Oltre 6mila i presenti (secondo quanto trapela dalla Questura, ma c’è chi azzarda pure 8mila) stretti con gli ombrelli colorati sotto la pioggia nonostante, a differenza degli altri due capoluoghi emiliani, il leader del Carroccio Matteo Salvini non fosse in città perché qui ha già fatto ...

Striscia la Notizia infierisce sull'inviata del Tg1 : "Le elezioni regionali in Reggio Emilia" : Sempre attentissima, la redazione di Striscia la Notizia, quando si tratta di gaffe televisive. E una carrellata di strafalcioni è stata proposta dal tg satirico di Canale 5 nell'edizione andata in onda venerdì 22 novembre. Nella rubrica "Segnalati da voi", particolarmente gustoso l'errore in cui, s

Reggio Emilia. Ventenne uccide lo zio a coltellate : Dramma familiare in viale Primo Maggio a Reggio Emilia. Un ragazzo di 27 anni si è svegliato alle prime ore

Reggio Emilia - uccide lo zio a coltellate mentre dorme : fermato il nipote di 27 anni : Si è svegliato alle prime ore dell’alba e ha ucciso a coltellate lo zio che stava ancora dormendo. La tragedia è avvenuta in un appartamento in viale Primo maggio a Reggio Emilia, intorno alle 5.30 di giovedì: la polizia ha fermato un ragazzo di 27 anni, nipote della vittima, che è stato poi portato al pronto soccorso per accertamenti. Secondo una prima ricostruzione della polizia che indaga sull’accaduto, il ragazzo, che è in cura ...

Reggio Emilia - tragedia all'alba : uccide lo zio con cinque coltellate al cuore : Il ragazzo è in cura per problemi psichiatrici. L'omicidio nella casa dove il giovane viveva con la vittima e il padre

Dramma in casa a Reggio Emilia - 27enne si alza all’alba e uccide lo zio nel sonno a coltellate : Il Dramma si è consumato alle prime luci dell'alba di oggi, giovedì 21 novembre, nella casa di famiglia dove vittima e aggressore vivevano insieme. Il ragazzo si è alzato all'alba, intorno alle 5.30 del mattino, ha preso un grosso coltello dalla cucina e poi si è recato nella stanza dello zio dove lo ha colpito con diversi fendenti uccidendolo.Continua a leggere