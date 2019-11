Reddito di cittadinanza e pensione d' invalidità non gli bastano | è nei guai

Reddito di cittadinanza - ecco i primi 300 furbetti : c'è chi spaccia e chi ha una villa con piscina : Sono almeno 300 le persone che, finora, hanno incassato il Reddito di cittadinanza senza averne diritto. Rischiando il carcere. Tra loro c’è chi lavora in nero, chi contrabbanda sigarette, chi spaccia stupefacenti

Da Reddito di cittadinanza a Reddito universale : solo una "suggestione" di Grillo? : Beppe Grillo rilancia e torna a parlare di reddito universale. Di che cosa si tratta? E' un pallino del garante del...

Quando il Reddito di cittadinanza va ai criminali : Dal caso dell'ex brigatista rossa a quello del contrabbandiere di sigarette, passando per la cantante neomelodica, nipote di un uomo in odore di mafia, agli autori di una truffa alle assicurazioni col sistema 'spaccaossa'. Sono sempre più frequenti gli episodi di cronaca giudiziaria accostati all'applicazione del reddito di cittadinanza, che mettono in cattiva luce la misura anti-povertà. Tutti episodi simili, dove il sostegno economico ...

Salvini sul Reddito di cittadinanza “appena torno al governo sarà abolito - con quei soldi meno tasse e più investimenti” : Sul tema del reddito di cittadinanza tutto il centrodestra è assolutamente concorde. Il reddito di cittadinanza va abolito o almeno a rimodellato. Anche Matteo Salvini, che con il suo partito ha votato l’approvazione del reddito di cittadinanza, ha detto che appena torna al governo uno dei primi provvedimenti sarà quello di abolire o almeno rimodellare il reddito di cittadinanza. Matteo Salvini ha spiegato durante la sua partecipazione ...

Reddito di cittadinanza : Meloni su abolizione “è sbagliato culturalmente” : Reddito di cittadinanza: Meloni su abolizione “è sbagliato culturalmente” Il Reddito di cittadinanza e Quota 100, salvo modifiche che dovranno passare dall’ok agli emendamenti alla manovra, dovrebbero restare tra le misure in vigore. Ricordiamo che RdC e Quota 100 hanno rappresentato i capisaldi del decreto n. 4/2019 approvato dal Governo Conte I nato dall’accordo tra Movimento 5 Stelle e Lega. Emendamenti manovra: nel mirino ...

Salvini intona il de profundis del Reddito di cittadinanza : "Quando torno al governo..." : Il leader della Lega: non porta sviluppo, usiamo quei soldi per tagliare le tasse. Anche Giorgia Meloni chiede di abolire la...

Sicilia - sequestrate 7 tonnellate di sigarette. Un trafficante aveva il Reddito di cittadinanza : La Guardia di Finanza ha bloccato otto imbarcazioni fra Trapani e Siracusa. Sequestrato carico di sigarette di contrabbando dal valore di un milione di euro, per il quale sono state arrestate 17 persone, tra loro italiani, libici ed egiziani.. Uno di loro (trapanese) percepiva il reddito di cittadinanza per un ammontare di 1.000 euro mensili.Continua a leggere

Palermo : arresti Gdf - tra i trafficanti in manette uno prendeva il Reddito di cittadinanza : Palermo, 22 nov. (Adnkronos) - Tra i 17 trafficanti di sigarette di contrabbando arrestati oggi dalla Guardia di Finanza, ufficialmente disoccupato, dal giugno scorso percepiva un reddito di cittadinanza di oltre mille euro al mese. Il beneficio gli verrà immediatamente sospeso.

Reddito di cittadinanza : nuove istruzioni operative Anpal - la circolare : Reddito di cittadinanza: nuove istruzioni operative Anpal, la circolare Oltre ad aggiornarvi mese per mese (qui il nostro articolo sulle date di pagamento di novembre 2019) su alcuni aspetti pratici relativi al Reddito di cittadinanza vediamo anche quali sono le ultime novità dal punto di vista normativo. Con la circolare n. 3 del 2019 Anpal ha inviato ai Centri per l’Impiego una serie di “istruzioni operative per l’attuazione da parte ...

L’ex sindaco M5s Fucci va nella Lega : “Reddito di cittadinanza assistenzialistico. Io al Campidoglio? A disposizione - Raggi ha fallito” : Il reddito di cittadinanza è diventato “uno strumento assistenzialistico”, le leggi migliori del governo Conte 1 sono stati legittima difesa, quota 100 e decreti sicurezza e i provvedimenti del M5s sono stati evanescenti. A parlare così è un ex sindaco dei Cinquestelle, Fabio Fucci, che fino al giugno 2018 ha guidato il Comune di Pomezia, popolosa cittadina alle porte di Roma. Fucci ha annunciato di essere passato alla Lega: ...

Manovra - Meloni : abolire il Reddito di cittadinanza : Manovra, Meloni:"Noi crediamo che questa Manovra di bilancio sia una dichiarazione di guerra contro chi produce e chi lavora"

Narcotrafficante col Reddito di cittadinanza : ufficialmente era disoccupato : Due presunti trafficanti di droga in manette a Palermo e a Napoli: il primo, un ragazzo di 25 anni, dall'estate scorsa...

Reddito di cittadinanza : Lega vuole tagliare fondi. Il piano : Reddito di cittadinanza: Lega vuole tagliare fondi. Il piano Reddito di cittadinanza, risorse economiche e manovra – Nelle settimane in cui si parla della manovra tornano in agenda anche RdC e Quota 100. Insieme a tantri altri argomenti. In questo nostro articolo vi abbiamo parlato del cosiddetto bonus rubinetti che prevede detrazioni per chi installa filtri per la depurazione dell’acqua nella propria abitazione o ...

Reddito di cittadinanza e patto per il lavoro : quali sono le regole : L'Anpal ha diramato una circolare in cui fornisce alcune indicazioni sui compiti dei Centri per l'Impiego nei confronti dei...