Raffaele Sollecito | parla la sua nuova fidanzata | “Ci siamo conosciuti per la mia

"Tutto è nato da una somiglianza con Amanda Knox". La nuova fiamma di Raffaele Sollecito racconta il primo incontro : Raffaele Sollecito ha ritrovato l’amore. Lo rivela il settimanale Oggi, che recentemente ha intervistato la sua nuova fidanzata, la 22enne romena Andreea Mihaela Gheorghe. La storia d’amore tra i due è nata in modo particolare.“Ero in Spagna per l’Erasmus e un giorno un professore mi disse che avevo uno sguardo da Amanda Knox - confessa al settimanale ‘Oggi’ - Non sapevo chi fosse questa Amanda ...

Raffaele Sollecito ha una nuova fidanzata : “Con lei è amore vero”. Foto : A 12 anni dall’omicidio di Meredith Kercher, avvenuto nel 2007 a Perugia, Raffaele Sollecito è tornato di recente a parlarne a Open. Come è tristemente noto, la studentessa inglese fu sgozzata nell’appartamento che condivideva con l’americana Amanda Knox e per quel delitto efferato c’è stato un solo condannato in via definitiva, Rudy Guede. Amanda e Raffaele vennero assolti solo dopo un iter giudiziario controverso terminato nel 2015. “A quella ...

A me nessuno ha chiesto scusa! Raffaele Sollecito attacca i pm : Raffaele Sollecito racconta il prezzo che deve ancora pagare per essere stato accusato insieme ad Amanda Knox dell'omicidio di Meredith Kercher, nonostante l'assoluzione. "Ci siamo messaggiati ultimamente e mi aveva detto che sarebbe venuta in Italia per questo convegno. Non ho però intenzione di incontrarla né di chiamarla". Raffale Sollecito, raggiunto telefonicamente da Le Iene, che hanno pubblicato l'audio integrale ...