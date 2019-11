Quelli che il calcio – Ottava puntata del 24 novembre 2019 – Con Mia Ceran e Luca e

Quelli che il Calcio domenica 24 novembre su Rai 2 - Gigi Marzullo in studio : Quelli che il Calcio domenica 24 novembre su Rai 2 dalle 14:00, gli ospiti Dopo la pausa per le partite della nazionale di Calcio riparte il campionato e torna così l’appuntamento con Quelli che il Calcio su Rai 2 dalle 14 condotto da Luca e Paolo con Mia Ceran. Accanto a loro i momenti comici con l’imitazione di Mario Giordano realizzata da Ubaldo Pantani e Liliana Fiorelli che sarà Georgina Rodriguez. Ospite di puntata Gigi ...

Cucchi - Gabrielli : “Quelli che hanno insultato la famiglia dovrebbero chiedere scusa dopo la sentenza” : “Credo che quelli che hanno insultato la famiglia Cucchi dovrebbero chiedere scusa dopo la sentenza di condanna”. Lo ha detto il capo della Polizia Franco Gabrielli a margine dell’inaugurazione, al commissariato di Scampia, della stanza di ascolto per donne vittime di violenza. “I familiari di una vittima hanno il diritto di chiedere giustizia. E non chiedono niente di più di quello che uno Stato dovrebbe garantire. ...

Ex ministra Trenta - Di Maio : “Inaccettabile - lasci l’alloggio. Ci fa arrabbiare perché noi siamo sempre Quelli che si tagliano lo stipendio” : “L’ex ministra Trenta? Con tutti gli errori che si possono fare, dal mio punto di vista, questa cosa è inaccettabile. Lei ha smesso di fare la ministra circa due mesi fa. Aveva tre mesi per lasciare quella casa ed è bene che la lasci“. Così, ai microfoni di “Non stop news”, su Rtl 102.5, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio commenta l’intervista rilasciata al Corriere della Sera da Elisabetta Trenta, che ha ...

Quelli che… “Solo Venezia - e allora Matera?” A Matera stanno bene (ma i turisti disdicono) : Quando scocca l’ora dell’sms solidale il più è già fatto. L’evento è montato, ha scavallato internet, una volta finito nei contenitori pomeridiani della tv del dolore non si torna più indietro. Venezia allagata è già lì, sulle home dei media internazionali e a Domenica In c’è il sindaco in diretta dall’acqua alta. La conta dei danni, lo stato di calamità naturale, il “si poteva fare di più” se non il ...

Quelli che fanno il vino in Scandinavia : Una volta era una regione inadatta alla viticoltura, ma negli ultimi anni le cose stanno cambiando, grazie al riscaldamento globale

xCloud Preview ha un elenco di 50 titoli - più di Quelli che offre Google Stadia : Microsoft espanderà la libreria del servizio streaming xCloud Preview a 50 giochi. Inizialmente i titoli disponibili erano solamente cinque, ma Microsoft ora sta lavorando con più partner per lanciarne di più. Tra i giochi disponibili troviamo Madden NFL 20 , Devil May Cry 5 , Tekken 7 e Forza Horizon 4. Questo darà ai tester xCloud molti più giochi da provare, ma ci fornirà anche una migliore comprensione di come verrà eseguito il servizio per ...

Prostata - gli alimenti consigliati e Quelli da evitare : attenzione anche a glicemia - pressione alta e colesterolo : L’obesità può aumentare fino al 40% il rischio di sviluppare l’ipertrofia prostatica benigna, una malattia che colpisce più di 6 milioni di italiani over 50. Ma ancora sottostimata, nonostante sia caratterizzata da sintomi evidenti: necessità di alzarsi più volte durante la notte per urinare, urgenza di vuotare la vescica in modo frequente anche durante il giorno e getto di urina che diventa sempre più debole con una sensazione di mancato ...

Mose - Galan : “Tutta responsabilità di Roma. Quelli che danno la colpa a me sono poveretti”. Ma lui ha patteggiato 2 anni per corruzione : “Mose? La Regione non ha nessuna competenza sull’opera. Quindi, né io, né Cremonese né Pupillo, né Zaia possiamo avere alcuna responsabilità sul Mose, che peraltro è stato istituito prima della Regione. La responsabilità è tutta esclusivamente a Roma, con tutti i vari personaggi che sono seguiti. Quelli che danno la colpa a me sono solo dei poveretti, cosa ci devo fare?”. sono le parole pronunciate ai microfoni di Radio Cafè ...

Il dramma di Venezia e la farsa di Quelli che “se c'era il Mose" : La Basilica di San Marco esiste dall’828 dopo Cristo, cioè da quasi 1200 anni. Informa la Procuratoria di San Marco, l’ente che da secoli l’amministra, che durante questo tempo l’acqua alta l’ha invasa sei volte, dunque una volta ogni due secoli. Ma dei sei “allagamenti”, tre sono avvenuti negli ultimi vent’anni e due negli ultimi dodici mesi.Cos’altro deve succedere ...

“Quando ha detto che aveva paura degli uccelli - si riferiva ai piccioni! Stiamo parlando di Quelli!” Barbara d’Urso mette ordine in puntata : Durante il talk di cronaca rosa nello studio di Pomeriggio 5, la conduttrice ha sgranato gli occhi temendo il peggio. Si parlava di strane paure, quelle che definiremo fobie, ovvero tendenze della nostra mente a incedere in associazioni cognitive che spesso si rivelano bizzarre, pur basandosi su choc o esperienze di vita cariche di significati importanti che conducono all’estremizzazione. Barbara d’Urso ha dovuto rimettere ordine in studio, in ...

Lo sviluppo del film di Uncharted è talmente lungo che Mark Wahlberg non vestirà più i panni di Nathan Drake ma Quelli di Sully : Sony sta cercando di realizzare un film di Uncharted da oltre un decennio ormai, e mentre l'ultimo tentativo di portare la storia di Nathan Drake sul grande schermo - con Tom Holland di Spider-Man - sembra che potrebbe effettivamente essere realizzato, l'aggiunta di Mark Wahlberg al cast questa settimana è un promemoria di quanto sia stato profondo questo inferno di sviluppo.Potreste non ricordare, ma non è la prima volta che l'attore Mark ...

Dalla D alla A (e oltre) - Cistana e non solo : tutti Quelli che ci hanno creduto [FOTOGALLERY] : Chi osa vince. Chi più in alto sale, più lontano vede. Scegliete voi. Fatto sta che quella di Andrea Cistana è solo l’ultima favola di chi, partito dai dilettanti, è arrivato in Serie A. E c’è persino chi, come il giovane difensore del Brescia, è andato oltre. Cistana è salito alla ribalta per la sua convocazione in Nazionale. Il ct Roberto Mancini ha approfittato della qualificazione già acquisita per l’Europeo per ...

Chi sono i pirati (Quelli veri - che attaccano le navi) nel 2019? : (Foto: Getty Images) La scorsa notte una nave battente bandiera italiana, la Remas di proprietà della Micoperi, azienda attiva nell’industria petrolifera e del gas con base a Ravenna, è stata attaccata da un gruppo di pirati nel golfo del Messico. A bordo si trovavano nove italiani su un totale di 35 persone. Nonostante l’equipaggio abbia respinto l’assalto, ci sarebbero almeno due feriti. I pirati hanno assediato la nave arrivando su due ...

Tu Si Que Vales - Sabrina Ferilli : “Ahò che boni Quelli - hai visto che culi c’avevano?”. E la De Filippi risponde : “Hai il microfono aperto…” : “Ahò quant’erano boni quelli, hai visto che culi c’avevano? Ma questi li abbiamo portati in finale vero?“. Parole di Sabrina Ferilli che come sempre dice quello che pensa e che proprio grazie alla sua sincerità e spontaneità ha conquistato il pubblico di Tu si Que Vales. Il riferimento è a un gruppo di spogliarellisti, i Candyman, che si sono esibiti durante la scorsa puntata dello show e che l’attrice ha ...