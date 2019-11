Fonte : optimaitalia

(Di domenica 24 novembre 2019) Idel 24si sono presentati come un fulmine a ciel sereno, facendosi sentire in tutto il loro peso intorno alle 14.10. Una domenica particolarmente intensa per i clienti del gestore rosso, lato mobile: purtroppo è possibile effettuaredi, e la situazione non cambia naturalmente per quanto riguarda Internet, che pure non funziona. Non crediate di essere alle presecon iin questa domenica bestiale del 24: i disservizi interessano anche i clienti ho. Mobile, che ricordiamo essere un operatore virtuale direttamente controllato dal gestore rosso, subentrato per fare fronte all'offensiva di Iliad, ormai da svariati mesi (lo conoscerete un po' tuti, ma ci è sembrato doveroso precisarlo). Chiaro che se il guasto interessa il gestore rosso non poteva che essere altrimenti anche per ho. Mobile, che a propria ...

Silveer23 : Qualcuno ha problemi di linea con Vodafone ? - OptiMagazine : Problemi #Vodafone del 24 novembre: solo chiamate di emergenza - RicardoErnst : RT @downdetectorIT: Dal 2:03 PM CET ci sono problemi con Vodafone. -